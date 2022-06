Ruiz Massieu y Chong rechazan “moratoria” pactada por PRI de “Alito” y Va por México

La coalición Va por México presentó el jueves pasado “una moratoria constitucional” a fin de impedir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– Dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron este lunes la moratoria constitucional anunciada por la alianza opositora Va por México, a la cual pertenecen, para rechazar cualquier propuesta de reforma a la Constitución propuesta por Morena o el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una decisión que tomaron los dirigentes y que tomaron algunos líderes de Cámara de Diputados y del Senado, pues es contraria a lo que nosotros pensamos”, señaló el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto (2012-2018) antes Gobernador de Hidalgo.

“¿Cuál es el punto específico? Nos pagaron, nos eligieron los ciudadanos para venir aquí a legislar. Legislar quiere decir: aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país. Y por supuesto, esto pasa por un análisis, por un proceso legislativo, y nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer”, adelantó Osorio Chong.

Además, aseguró que en el grupo parlamentario del PRI en el Senado “son más las voces de mis compañeras y compañeros en este sentido, y por supuesto que así nos vamos a manejar”.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu, expresidenta nacional del PRI, también compartió la postura de su compañero legislador. “No estamos de acuerdo, nosotros somos legisladores electos para eso, no importa quién lo proponga. A partir ahí es tomar una definición de cómo votar en cada tema”, explicó.

La coalición Va por México presentó el jueves pasado “una moratoria constitucional” a fin de impedir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral.

“Durante el tiempo que resta de esta Legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”, aseguró Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en conferencia de prensa.

Acompañado por los dirigentes nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), el líder del blanquiazul insistió en que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país, ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.

En ese sentido, puso como ejemplo la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo, amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).

La oposición respondió así a los resultados de las elecciones de hace un par de domingos, donde la alianza apenas pudo ganar en conjunto dos gubernaturas y perdió cuatro ante Morena y sus aliados.

La moratoria constitucional fue criticada incluso por otros partidos opositores. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, consideró que la decisión de la coalición “Va Por México” de solicitar una “moratoria constitucional” en contra de Manuel López Obrador es una medida “desesperada e irracional”.

En respuesta, el militante del partido naranja –que se ha negado a sumarse al bloque opositor– aseguró que la “moratoria constitucional” no ayuda al país. “Los líderes de la oposición no entienden que no se trata de rechazar todo lo que propone el Presidente, sino de construir alternativas a los problemas de las y los mexicanos”, expuso Castañeda.

El legislador remarcó que MC se posiciona en contra de cancelar el debate y la deliberación en el Congreso de la Unión, pues consideró que “el Poder Legislativo perderá su sentido si se cancelan la discusión y el debate de los temas públicos de nuestro país”.