Tribunal ordena destituir a Sandra Cuevas como Alcaldesa; tiene 15 días para apelar

Sandra Cuevas tendría que dejar su puesto por un año como Alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) notificó al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre una resolución con la cual se inhabilitó y destituyó por un año a la Alcaldesa, Sandra Cuevas Nieves.

De acuerdo el periódico Reforma, el El TJA confirmó que la notificación se llevó a cabo desde el pasado 10 de junio, día que se prevé sea notificada Cuevas Nieves.

“La sentencia se desprende de una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones relacionada con el cierre del Deportivo Guelatao”, detalló Reforma.

Además, el personal del TJA aclaró al periódico que Sandra Cuevas tiene 15 días para apelar la sentencia, es decir, no aplica de manera inmediata la resolución.

El pasado 11 de junio, la Alcaldía Cuauhtémoc desmintió una supuesta inhabilitación de Sandra Cuevas como titular de la demarcación capitalina, asegurando que no ha recibido notificación alguna sobre este tipo de resolución del TJA.

Y es que el diario La Jornada aseguró el pasado sábado más temprano que la primera sala especializada del TJA de la Ciudad de México “resolvió la sentencia en la que ordena la inhabilitación por un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, por abuso de funciones al ordenar el cierre del deportivo Guelatao en octubre de 2021”.

El TJA, asegura el medio nacional, “determinó que ‘es procedente el recurso de apelación ante la sección especializada de la sala superior de este tribunal, dentro de los 15 días hábiles’ siguientes a la notificación, de conformidad con lo que señala el artículo 215 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por lo que la oficina de comunicación social [de la Alcaldía] anticipó que el área jurídica ejercerá su derecho para impugnar la sentencia”.

Ya el 30 de mayo pasado la Alcaldía Cuauhtémoc dijo desconocer si su titular, Sandra Cuevas, fue inhabilitada por el TJA, pero una periodista exhibió un oficio que parece confirmarlo. La inhabilitación y destitución es por un año, dice Fátima Monterrosa, de Televisa, en dos tuits que confirman una nota que dio desde el viernes 10 de junio en el programa En Punto, con Denise Maerker.

SinEmbargo se puso en contacto con la Alcaldía Cuauhtémoc. La información que tiene, dijo una fuente oficial, es que no se ha recibido notificación alguna por parte del Tribunal. “Solo nos estamos enterando por las redes sociales. Así que mientras no seamos notificados, legalmente no tenemos posicionamiento alguno”, expuso.

Ya a finales de marzo, la Alcaldesa Cuevas se reintegró a sus labores en Cuauhtémoc, después de haber sido suspendida del puesto por casi dos semanas como parte de las medidas cautelares en su contra por el caso de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación.