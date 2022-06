Wall Street entra en mercado bajista; cierra con caída del 3.9% en índice principal

Por Stan Choe

NUEVA YORK (AP) — Wall Street entró el lunes en lo que se denomina un mercado bajista, después de que los temores a una economía frágil y el aumento en las tasas de interés hicieran que el S&P 500 cayera más de un 20 por ciento por debajo de su récord establecido a principios de año.

El índice se hundió 3.9 por ciento este lunes, en la primera oportunidad que tuvieron los inversores para comprar y vender después de tener el fin de semana para reflexionar sobre la sorprendente noticia de que la inflación está empeorando, no mejorando. El promedio industrial Dow Jones bajó brevemente más de mil puntos antes de terminar con una pérdida de 876.

En el centro del descenso se encontraba de nuevo la Reserva Federal y sus esfuerzos por controlar la inflación. Su principal método para hacerlo es subir las tasas de interés para desacelerar la economía, una herramienta con la que se corre el riesgo de provocar una recesión si se utiliza de forma demasiado agresiva.

Con la Fed aparentemente obligada a ser más agresiva, los precios cayeron para todo y para todos, desde los bonos hasta el bitcoin, y desde Nueva York hasta Nueva Zelanda.

Algunas de las caídas más pronunciadas afectaron a los grandes ganadores de la era de los tasas bajas, como los valores tecnológicos de alto crecimiento y otros antiguos favoritos de los inversores. Tesla se desplomó 7.1 por ciento y Amazon cayó 5.5 por ciento. GameStop perdió 8.4 por ciento.

Algunos economistas conjeturan que la Fed subirá el miércoles su tasa de interés clave en tres cuartos de punto porcentual. Eso es el triple de lo habitual y algo que la Fed no ha hecho desde 1994. Los operadores ven ahora un 28 por ciento de probabilidades de que se produzca esta megasubida, frente al tres por ciento de hace una semana, según CME Group.

Every stock in S&P is in the red. The first time I saw this in my life was 18 months after I started on Wall Street. This happened last time in 1990.

I had to wait 31 years to see this again. I am going to save this Tweet. pic.twitter.com/CSCNyKLRIZ

— Mir Mohammad Alikhan (@MirMAKOfficial) June 13, 2022