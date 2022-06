¿Por qué “ensuciar”? Monreal sí fue invitado a Toluca: Secretaria General de Morena

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal Ávila trata de “ensuciar” la unidad dentro de Morena al decir que no fue invitado al evento de este domingo en Toluca, Estado de México, aseguró Citlalli Hernández, Secretaria General del partido.

“Fue invitado, decir que no fue invitado o fue excluido, perdón, pero es faltar a la verdad. Me parece que más bien, él debe recapacitar cuáles son sus posturas porque fue invitado, yo públicamente, como Secretaria General del partido, le tiendo la mano, él ha formado parte importante de lo que se ha construido, pero ahora decir que fue excluido falta a la verdad […] Insisto, creo que decir que no se le invitó o fue excluido pues no es lo correcto porque insinúa que nosotros mismos provocamos división”, aseguró Hernández en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Morena realizó este domingo una Asamblea Informativa en la ciudad de Toluca, convocado por el presidente del partido, Mario Delgado, con miras a la renovación de la gubernatura en la entidad mexiquense, en 2023, y a la Presidencia de la República, en 2024.

En el evento estuvieron presentes los tres principales aspirantes a suceder al Presidente López Obrador: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Canciller Marcelo Ebrard; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El gran ausente fue el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, que prefirió quedarse en la capital mexicana para encabezar un evento en honor al poeta Ramón López Velarde.

Ante esta situación, Citlalli Hernández dijo no entender al Senador Monreal, pues él, al igual que todos los miembros del partido, fueron invitados al evento con antelación:

“Yo realmente no entiendo al Senador Monreal, fue invitado ayer al evento. Así como anunciamos que anunciamos que se realizaría un evento en Toluca el domingo pasado, después de las elecciones, en los días inmediatos empezamos a convocar a todos porque era un acto de unidad […] Claro que fue invitado, por eso les digo que no lo entiendo”.

MONREAL DENUNCIA FAVORITISMO

Este día, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que habrá división dentro de Morena si existe favoritismo para entregar la candidatura presidencial.

“Si se generan fracciones en el partido, pues va a terminar mal. Si hay exclusión en el partido, pues habrá división al final aunque se simule, y aunque se lleven miles y miles de personas a actos que previamente fueron seleccionados por los aspirantes, es muy claro”, dijo en conferencia de prensa.

El Senador aclaró que no fue invitado al desayuno denominado “de la unidad” e indicó que sólo recibió una llamada telefónica de Mario Delgado para que a través de él se invitara a los senadores y las senadoras a asistir al acto de este domingo.

“Yo soy Senador, obviamente estaba invitado porque yo invité a los senadores para que fueran a las 11 de la mañana, pero a mí no me invitaron al desayuno de las 9 de la mañana”, dijo Monreal frente a representantes de medios de comunicación.

Citlalli Hernández cuestionó la postura del político zacatecano de salir ante los medios de comunicación para “ensuciar” la unidad que existe dentro del partido y aseguró que en caso de que él decida alejarse de proyecto, su decisión no afectaría a Morena.

“Si no está de acuerdo que lo diga, que hable con nosotros, pero que no salga a medios a tratar de ensuciar la unidad que estamos construyendo, realmente no lo entiendo. No creo, francamente, en dado caso que él decida alejarse más del proyecto, no creo que lastime porque este proyecto cada vez es más de una mayoría que participa y yo creo que eso nos quedó claro y es el mensaje más fuerte de ayer, nadie de nosotros es imprescindible, el proyecto de nación está por encima de dirigente, de cualquier presidente, de cualquier personaje”.