Sandra Cuevas: combatiré la decisión de Juez; le hago ver su suerte, dice a Sheinbaum

La Alcaldesa de la Cuauhtémoc defendió su puesto y aseguró que “seguirá trabajando para la gente”.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Sandra Cuevas Nieves respondió este lunes los cuestionamientos sobre si será destituida de su puesto como Alcaldesa de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Voy a seguir trabajando para la gente, vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente. Una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al Gobierno [de Claudia Sheinbaum]”, dijo Cuevas Nieves en conferencia con medios.

“Esta ‘don nadie’ logró ganarle, esta ‘don nadie’ sigue haciéndoles a todos aquellos grupos del partido guinda [Morena] les sigue haciendo ver su suerte”, añadió.

“Por 41 días que pretende destituirme e inhabilitarme, pues lo volveré a hacer igual ¿por qué? porque yo no quiero que en mi Gobierno se me caiga nada ni se me muera nadie, en mi gobierno no”, agregó Cuevas.

Esta misma tarde, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) notificó al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre una resolución con la cual se inhabilitó y destituyó por un año a la Alcaldesa, Sandra Cuevas Nieves.

Medios como Reforma y La Jornada ya habían informado de la resolución, pero Cuevas aseguró que apenas hoy a las 17:00 horas fue notificada del fallo.

“La sentencia se desprende de una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones relacionada con el cierre del Deportivo Guelatao”, detalló Reforma.

Además, el personal del TJA aclaró al periódico Reforma que Sandra Cuevas tiene 15 días para apelar la sentencia, es decir, no aplica de manera inmediata la resolución.

“Vamos a combatir jurídicamente este tercer round…una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al @GobCDMX de @Claudiashein, les sigue haciendo ver su suerte”: @SandraCuevas_, alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx Cc @fmonterrosa @EnriqueEnVivo pic.twitter.com/j602oMZ3ii — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 14, 2022

El pasado 11 de junio, la Alcaldía Cuauhtémoc desmintió una supuesta inhabilitación de Sandra Cuevas como titular de la demarcación capitalina, asegurando que no ha recibido notificación alguna sobre este tipo de resolución del TJA.

Ya el 30 de mayo pasado la Alcaldía Cuauhtémoc dijo desconocer si su titular, Sandra Cuevas, fue inhabilitada por el TJA, pero una periodista exhibió un oficio que parece confirmarlo. La inhabilitación y destitución es por un año, dice Fátima Monterrosa, de Televisa, en dos tuits que confirman una nota que dio desde el viernes 10 de junio en el programa En Punto, con Denise Maerker.

SinEmbargo se puso en contacto con la Alcaldía Cuauhtémoc. La información que tiene, dijo una fuente oficial, es que no se ha recibido notificación alguna por parte del Tribunal. “Solo nos estamos enterando por las redes sociales. Así que mientras no seamos notificados, legalmente no tenemos posicionamiento alguno”, expuso.

A finales de marzo, la Alcaldesa Cuevas se reintegró a sus labores en Cuauhtémoc, después de haber sido suspendida del puesto por casi dos semanas como parte de las medidas cautelares en su contra por el caso de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación.