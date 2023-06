Misiles rusos devastan la ciudad natal de Zelenski; hay 10 muertos y varios atrapados

Por Jamey Keaten

KIEV, Ucrania, 13 de junio (AP).— Misiles rusos alcanzaron edificios civiles en Krivói Rog, una ciudad del centro de Ucrania, durante la noche y causaron al menos 10 muertos y más de dos docenas de heridos en un almacén y un edificio residencial, dijeron funcionarios el martes.

La devastación en la ciudad natal del Presidente Volodímir Zelenski, es el último episodio sangriento en la guerra rusa en Ucrania, que dura ya 16 meses, mientras las fuerzas ucranianas acaban de lanzar una contraofensiva respaldada por armas proporcionadas por Occidente.

Las imágenes del lugar transmitidas por Zelenski en su canal de Telegram mostraban a bomberos luchando contra el fuego mientras las llamas asomaban a través de las múltiples ventanas rotas del edificio. Vehículos dañados y calcinados llenaban las inmediaciones.

Los rescatistas recuperaron los cuerpos de seis personas en el almacén de una empresa privada no identificada, indicó el Gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, en la misma plataforma. “Otras cuatro vidas fueron sesgadas por el ataque al edificio [residencial] de cinco plantas”, agregó.

El Alcalde de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, dijo en Telegram que 28 personas resultaron heridas. El Gobernador apuntó que se cree que al menos una más estaría atrapada entre los escombros del almacén.

Este ataque aéreo fue el más grande de los lanzados por Rusia sobre varias zonas de Ucrania durante la noche.

La segunda ciudad más grande del país, Járkiv, fue atacada por drones Shahed de fabricación iraní y la región colindante registró bombardeos, dijo el Gobernador Oleh Syniehubov, en Telegram. Los bombardeos causaron heridas a dos civiles en la localidad de Shevchenkove, al sureste de Járkiv.

We live in a time when our freedom depends on all of us, when the world should know the full truth about every crime against freedom in one part of the world so that freedom can be preserved everywhere. pic.twitter.com/3V5beMVMno

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2023