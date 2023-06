Los Nuggets ganan su primer campeonato de la NBA en 47 años; se imponen 94-89 al Heat

Por Eddie Pells

DENVER, 13 de junio (AP).— El confeti cayó en Denver. Los Nuggets hicieron pasar el trofeo de campeón de la NBA.

Esa escena, que por década, pareció imposible, y más recientemente inevitable, finalmente se convirtió en realidad el lunes.

Los Nuggets superaron por 94-89 al Heat de Miami, en un horrible y frenético quinto juego que no descarriló a Nikola Jokic, quien rescató a su equipo con 28 puntos y 16 rebotes en una noche en la que nada les pareció funcionar.

Jokic ganó el trofeo Bill Russel como el Jugador Más Valioso de las Finales —un galardón que seguramente significa más que los dos MVPs que ganó en el 2021 y 2022.

“No estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí por el chico junto a nosotros”, aseguró Jokic. “Y es por eso que significa más”.

Para conseguir el título necesitaron concretar una fea labor.

Sin poderse sacudir al tenaz Heat o los nervios del juego, los Nuggets fallaron 20 de sus primeros 22 intentos de tres y siete de sus primeros 13 tiros libres. Tenían ventaja de siete unidades cerca del final antes de que Jimmy Butler explotara con ocho tantos seguidos para que el Heat se fuera arriba por uno a 2:45 minutos del final

Atinó otros dos tiros libres cuando quedaban 1:58 minutos para que el Heat volviera a adelantarse por un tanto. Pero Bruce Brown recuperó el rebote ofensivo y metió el balón para que los Nuggets tomaran la ventaja definitiva.

Abajo por tres a 15 segundos del final, Butler lanzó un tiro de tres, pero falló. Brown anotó dos tiros libres y el juego quedó fuera del alcance y certificar el título para Denver.

Butler finalizó con 21 puntos.

Fue un feo y frenético trámite, pero el desenlace fue algo que los Nuggets y sus aficionados estarán totalmente de acuerdo que fue bellísimo. Denver atesora el trofeo Larry O’Brien por primera vez en los 47 años de la franquicia en la liga.

“Fue feo y no podíamos encestar, pero al final supimos sacarlo adelante”, dijo Jokic. “Estoy feliz de que pudimos ganar el partido”.

