El peso mexicano toca las 17.20 unidades por dólar, su mejor nivel desde mayo de 2016

Si bien la moneda nacional comenzó la jornada con una depreciación, luego de la publicación de datos inflacionarios en Estados Unidos, el peso mexicano recuperó su valor frente al dólar.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El peso mexicano alcanzó este martes un nuevo mínimo frente al dólar no antes visto desde mayo de 2016.

Al inicio de la jornada de hoy, el peso mexicano se depreció un 0.17 por ciento, llegando a las 17.31 unidades por dólar.

Sin embargo, luego de la publicación de los datos de la inflación en Estados Unidos, la moneda nacional alcanzó los 17.20 pesos por dólar al mayoreo, lo cual indica un nuevo mínimo en lo que va del 2023.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio se estableció en las 17.3120 unidades por dólar.

Asimismo, en ventanillas bancarias, el tipo de cambio promedia los 17.29 pesos por dólar. A la compra está en 16.86, mientras que a la venta alcanzó las 17.73 unidades.

El aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos se aletargó el mes pasado, subiendo apenas 0.1 por ciento de abril a mayo y extendiendo la relajación de la inflación que venía desde el año pasado. Al mismo tiempo, algunos indicadores de la inflación subyacente permanecen altos.

Comparado con el mismo mes del año pasado, la inflación bajó a apenas cuatro por ciento en mayo, la cifra para 12 meses más baja en más de dos años y bastante menos que el 4.9 por ciento registrado en abril. El descenso se debió a menores incrementos en los precios de la gasolina, productos de supermercado y otros artículos.

La disminución probablemente no convencerá a los responsables de la Reserva Federal de que están cerca de inhibir una inflación que ha atenazado al país por dos años. El banco central estadounidense tiende a concentrarse en la llamada inflación subyacente, que excluye rubros más volátiles como los alimentos y la energía y por lo general ofrece un panorama más claro de la inflación.

Y esa inflación básica sigue alta, ya que subió 0.4 por ciento de abril a mayo, el sexto mes con esa cifra o más de incremento. Comparado con hace un año, la inflación subyacente bajó de 5.5 por ciento a 5.3 por ciento, pero sigue siendo mucho más que la meta de la Fed, de dos por ciento.

Las cifras divulgadas el martes surgen justo el día en que los responsables del banco central inician una reunión de dos días tras la cual probablemente dejarán sin variar las tasas de interés, después de aumentarlas 10 veces seguidas desde marzo de 2022. Se espera que el miércoles la Fed anuncie que dejará sin variar las tasas pero que considera volver a aumentarlas en julio. Altos cargos de la institución han dicho que están dispuestos a “saltarse” un aumento de las tasas para darse tiempo de evaluar la manera en que las medidas están afectando a la economía.

La persistencia de la inflación subraya el dilema para el banco central: La economía ha desafiado los vaticinios de una recesión y, al contrario, las empresas han seguido contratando personal, los sueldos han estado aumentando y los trabajadores han estado gastando.

— Con información de AP