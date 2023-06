Monreal propone agregar adenda a acuerdo de Morena para “corregir” inconsistencias

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal Ávila, quien también busca la candidatura presidencial por Morena para 2024, aseguró que propondrá la adición de un addendum al acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo con el fin de “corregir algunas inconsistencias de origen”.

Durante una entrevista, el también Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República especificó que busca que el addendum permita que la Comisión de Honestidad y Justicia pueda determinar posibles sanciones a quienes no sigan las reglas establecidas por el Consejo.

Los principales temas a rectificar en el recurso escrito serían la fiscalización de los recursos que dispondrán los precandidatos, así como los procedimientos de queja para la denuncia contra funcionarios públicos que hagan proselitismo a favor de alguno de los contendientes.

Asimismo, al ser interrogado sobre si los precandidatos esaban cometiendo alguna violación de la Ley por actos anticipados de campaña, el Monreal aseguró que esto no es cierto, pues se trata de un proceso interno.

“No, estamos eligiendo a un coordinador nacional, esa es la denominación correcta”, contestó, quien además afirmó que se defenderán jurídicamente en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o el Instituto Nacional Electoral (INE) dictaran medidas cautelares.

Y en otro capítulo de cómo engañar al INE:

AMLO (@lopezobrador_ ) asegura que sus corcholatas no están haciendo actos anticipados de campaña porque MORENA no está eligiendo [email protected] si no “coordinador del movimiento de transformación” pic.twitter.com/cSyI9iCMf8

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 13, 2023