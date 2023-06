“El Presidente puso sus fichas para 2024 y una tiene que sobrevivir”: Lorenzo Meyer

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, Manuel Velasco —del Partido Verde Ecologista— y Gerardo Fernández de Noroña —del Partido del Trabajo— son los principales aspirantes que buscan hacerse con la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024. El o la elegida será anunciado el 6 de septiembre de este año.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– La contienda para definir al candidato presidencial de Morena “es una lucha darwiniana” en la que sólo uno de los aspirantes podrá “sobrevivir”, planteó el historiador, investigador y profesor emérito del Colegio de México (Colmex), Lorenzo Meyer.

“Hay un elemento casi darwiniano, aquí el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) puso sus fichas, pero ellas tienen que sobrevivir, una tiene que sobrevivir, la lucha es, si se quiere, darwiniana, va a sobrevivir el que tenga la capacidad de hacerlo”, comentó Meyer a Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este domingo se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena en donde se acordaron una serie de reglas para evitar una ruptura dentro del movimiento de cara a la elección presidencial de 2024. Se estableció, por ejemplo, que los militantes del partido elijan mediante cinco encuestas —cuatro por casas encuestadoras propuestas por los aspirantes presidenciales y una por Morena— a su candidato.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, Manuel Velasco —del Partido Verde Ecologista— y Gerardo Fernández de Noroña —del Partido del Trabajo— aparecerán en estas mediciones que comenzarán a aplicarse del 28 de agosto al 3 de septiembre. Para ello, tendrán que dejar sus cargos, algo que han venido haciendo en los últimos días.

En ese sentido, el doctor Lorenzo Meyer refirió que el Presidente López Obrador puede, todavía, “empujar un poco a uno y frenar un tanto a otro (de los aspirantes), pero ya no como en el pasado, ahora sí los dejó a sus propias fuerzas, lo cual, bueno yo siempre he pensado que la lucha darwiniana por la vida es brutal y no me gusta, pero sí termina por ser el mejor, el que sobrevive, el mejor para esos menesteres, es la lucha para el poder, entonces empieza hoy.”

El profesor emérito del Colmex indicó que este proceso de sucesión muestra que “México está entrando en una etapa relativamente inédita. “Ahora, estamos viviendo en una etapa de mayor abertura, donde se conocen de tiempo atrás quiénes son los precandidatos, sus carreras, sus puntos fuertes y débiles, y el ciudadano tiene la última palabra en teoría porque hay un partido dominante, no hay duda, la contienda va a ser entre este partido dominante y una oposición aún dividida, todavía hoy, y que no logra presentar un candidato único, va a tener muchos problemas para lograrlo, pero cuando lo logre, hasta ahora según las encuestas, pues sí, la tiene cuesta arriba, Morena que viene de la oposición se encuentra en el Gobierno y los que estaban en el Gobierno ahora están en la oposición y van a tener que aprender a moverse en contracorriente”.

Meyer expresó que aún cuando la oposición asegura que hay un dedazo operando de cara al proceso electoral de 2024, en los hechos “ya no es el poder omnímodo del Presidente el que decide de una vez por todas ante el resto de la sociedad ‘este es mi hijo/hija muy amada en quien he puesto mis complacencias’, eso ya no está vigente, es ahora una competencia interna con reglas, que espero que mantengan, en donde no se vale salirse de los marcos que se han marcado: que no se gaste mucho, no se agredan, que no va haber debate entre ellos”.

Para él, es difícil pensar en una una ruptura, pues no es una situación que convenga a los aspirantes presidenciales, pero no descartó la situación. “Yo esperaría poder decir que a la hora de aceptar los términos, cada uno de los seis, de los que importan en esos seis, cada uno se comprometió y se debe de respetar, pero no necesariamente se respeta así que sí, puede haber ruptura, y yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta”.

El doctor Lorenzo Meyer evaluó a los aspirantes para suceder al Presidente López Obrador. Sobre Ebrard dijo que “ha sabido esperar sexenios y sexenios desde que estaba con Manuel Camacho y luego, el acuerdo con Andrés Manuel, y el meterse los dos a una encuesta y aceptar la derrota en esa encuesta, bueno, esta es una etapa similar aunque a un nivel más importante”.

“No es su última oportunidad para Marcelo y, supongamos, que él no es el favorecido, pero que bien puede serlo”, indicó.

En cuanto a Adán Augusto refirió que “salvo a que hubiera una cosa imprevista, un accidente, que se hundieran los dos Titánics (Sheinbaum y Ebrard) y que chocara el uno contra el otro en vez del iceberg”, sería la oportunidad del aún Secretario de Gobernación.

“Tiene experiencia política, es cercano al Presidente, es parte de la élite, pero no tiene la personalidad de los otros dos y, la personalidad o carisma, que eso sí tiene Andrés Manuel y que no se la puede transmitir a ninguno, entonces todos van a tener que buscar algo equivalente porque no van a llegar al carisma del Presidente porque eso lo hizo a través de una biografía muy dura”, ahondó.

Sobre el resto, manifestó: “Son seis pero parecen cinco y de los cinco hay dos que sí son políticos interesantes pero no tienen la profundidad política que tiene Ebrard o Claudia y en cierto sentido, la que tiene Adán Augusto, entonces ellos entran en esto no para conseguir la victoria en la encuesta y llegar a la Presidencia sino para seguir acumulando capital político para otro momento, puesto o posibilidad, se sabe que no se va a ganar, pero se tiene esa presencia que da el ser candidato por un tiempo. Es una ganancia y no la van a dejar ir”.

