El Presidente usa flaquezas de EU y Biden para ofrecer proyectos de beneficio mutuo

–Con información de Obed Rosas

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Cuando Andrés Manuel López Obrador aterrizó este lunes en Washington, de manera coincidente The New York publicaba un dato revelador y sombrío para el Presidente Joe Biden: el 64 por ciento de los votantes demócratas prefieren un nuevo abanderado de este partido en la campaña presidencial de 2024.

Estados Unidos y México sufren en este momento las secuelas de una larga pandemia y de una guerra en Europa, con una inflación galopante y crisis de energía. La diferencia, en todo caso, es que López Obrador está muy bien evaluado y Joe Biden no. En la encuesta de líderes globales que realiza Morning Consult Political Intelligence (MCPI) entre presidentes y primeros ministros de 22 países, con corte al 7 de julio, el mexicano tiene 66 por ciento de aprobación y el estadounidense 38 por ciento, cinco puntos por encima de lo reportado esta semana por el Times.

En esto coincidió el maestro José Luis García, miembro del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América Latina, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Este martes, el Presidente López Obrador pareció entender muy bien la condición de su homólogo cuando en la reunión que sostuvieron ambos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, le llevó un plan de cinco puntos que apeló incluso al periodo de guerra y posguerra con Franklin Delano Roosevelt. López Obrador comparó la situación actual con la última conflagración que incendió el planeta. “Eran otros tiempos, pero existían circunstancias parecidas a las actuales, y de esa política debemos de extraer buenas lecciones, porque la historia es la maestra de la vida”, comentó ayer.

En ese sentido fue que el plan de cinco puntos, abiertamente, se basó en la vulnerabilidad de Biden y de EU, pero en beneficio de ambos países primero, y de la región en consecuencia. En estos puntos, López Obrador presentó alternativas a un mandatario atribulado domésticamente, que además se comparten en todo el hemisferio norte. Una muestra es lo que señaló el lunes el Times:

Los números que arrojó la encuesta del New York Times/Siena College muestran cómo los empleos y la economía fueron vistos como el problema más importante que enfrenta EU, según el 20 por ciento de los votantes, seguidos de cerca por la inflación y el costo de vida (15 por ciento), “ya que los precios están aumentando al ritmo más rápido en una generación”; más del 75 por ciento dijo que la economía era “extremadamente importante”, pero sólo el 1 por ciento calificó las condiciones económicas como excelentes.

Cada uno de los planteamientos hechos por López Obrador revisó, precisamente, una vulnerabilidad o una oportunidad y ofreció una salida a Biden. Por ejemplo, ante el aumento del precio de las gasolinas en EU prometió garantizar al doble el abasto de este combustible en la frontera y puso a disposición de Biden más de mil kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera sur para poder abastecer a tres millones de personas, aproximadamente.

Pero también le planteó hacer frente al elevado costo de vida en EU, una de las principales preocupaciones de los votantes de la Unión Americana. Frente a ello le ofreció eliminar aranceles y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos en comercio de alimentos y otros bienes para “aminorar los precios a los consumidores en nuestros países”.

El Times señala cómo ​​pese a que la Casa Blanca ha hablado de un fuerte crecimiento del empleo, había “una gran desconexión entre esta postura y la realidad financiera que la mayoría de los estadounidenses sienten que están enfrentando” y citaba cómo algunas familias simplemente no podían enfrentar el creciente costo de vida en este país.

En su plan anunciado ayer, López Obrador puso sobre la mesa iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que fortalezcan los mercados para evitar importaciones de otras regiones o continentes, a la par que ofreció mano de obra de migrantes mexicanos y centroamericanos para asegurar que no se paralice la economía.

Giovanni Peri, economista en la Universidad de California citado por la agencia Associated Press, calculó que se tienen unos 2 millones de migrantes menos en el mercado laboral estadounidense desde la política migratoria endurecida por el Gobierno de Donald Trump.

A esto se suma que algunos estadounidenses apoyados en las transferencias monetarias gubernamentales ya no quieren regresar a empleos “mal pagados” o presenciales tras el confinamiento por la COVID-19, según una encuesta aplicada en febrero por el Pew Research Center, un reajuste laboral que está causando que la falta de trabajadores en ciertos sectores “sea la mayor vista desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, como ha advertido la Secretaria Janet Yellen ante el Senado desde hace semanas.

LA PROPUESTA ENERGÉTICA

Uno de los cinco puntos que planteó López Obrador fue en materia energética, donde destacó la diferencia de los precios en la gasolina regular en Estados Unidos y México, y cómo los consumidores estadounidenses se han beneficiado al cruzar la frontera para llenar sus tanques.

En lo que va del año el precio de la gasolina regular en Estados Unidos ha fluctuado entre los dos y cinco dólares por galón, la cifra más alta fue el 11 de junio, como se observa en la siguiente tabla.

Una diferencia en los precios se observó el mes pasado, cuando la gasolina Magna se vendió en Estados Unidos en un promedio de cinco dólares por galón, un precio promedio de 27.046 pesos por litro, 24.33 por ciento más cara si se compra con el precio de 21.75 pesos por litro que se alcanzó en México.

Esta semana el precio promedio de la gasolina en México comenzó casi en el mismo nivel que el mes anterior al cotizarse en 21.825 pesos por litro.

ELIMINAR BARRERAS COMERCIALES

El punto cuatro propuesto por el Presidente a Biden fue en materia del libre comercio. Recordó que aún y cuando en el T-MEC hay avances en la eliminación de aranceles, existen algunos otros que podrían suspenderse de inmediato como en los alimentos. Actualmente México no puede exportar pollo ni huevo a los Estados Unidos.

“Hay reglas de contenido en el T-MEC que tienen que ver con barreras comerciales no arancelarias en el sector de alimentos, por ejemplo, si en la frontera dicen que el aguacate mexicano no entra y se inventa que hay una plaga o que no cumple con el tamaño, pues esa es una barrera muy efectiva para proteger a productores del lado americano que están cabildeando. También México ha tenido problemas con el etiquetado de la carne, pues esto hace que no se comercialice del todo”, dijo el economista Mario Campa.