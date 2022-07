EU intensifica presencia en el Pacífico para contrarrestar la influencia de China

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos ha anunciado este martes una nueva estrategia para priorizar las relaciones exteriores con los Estados del Pacífico en en busca de contrarrestar la influencia de China en la región.

En un comunicado, la Casa Blanca ha detallado que la Administración Biden tiene intención de fortalecer su asociación con los con las islas del Pacífico, ya que la historia de estas y Estados Unidos “están inextricablemente vinculadas”.

De este modo, Estados Unidos pretende contrarrestar la influencia de China en la región, ya que el país asiático habría llegado recientemente a un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón, así como con otros países de la región, ha informado The Washington Post.

La Vicepresidenta de Estados Unidos ha explicado que la intención del país norteamericano es la de obtener una mayor presencia estadounidense en la región, empezando por la apertura de nuevas embajadas: una en Tonga y otra en Kiribati.

Today I will virtually meet with leaders of the Pacific Islands Forum. The United States is deepening our engagement in the region and strengthening our longstanding bonds.

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 12, 2022