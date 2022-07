Lista de aspirantes a Primer Ministro de RU se reduce a 8 posibles contendientes

Por Jill Lawless

LONDRES, 13 de julio (AP).— Las nominaciones en la contienda para reemplazar a Boris Johnson como Primer Ministro de Gran Bretaña cerraron el martes, con ocho legisladores conservadores obteniendo el respaldo suficiente de sus colegas. El exsecretario de Salud Sajid Javid, cuya renuncia la semana pasada contribuyó a la caída de Johnson, no aparece en el conteo final.

Los candidatos necesitaban del apoyo de al menos 20 de legisladores para aparecer en las papeletas para las votaciones, que comenzarán el miércoles.

Entre los aspirantes se incluye al exsecretario del Tesoro, Rishi Sunak; a la exsecretaria del Exterior, Liz Truss; la Ministra de Comercio, Penny Mordaunt; y el Legislador Tom Tugendhat. También están considerados al cargo el Canciller de Hacienda, Nadhim Zahawi; la exministra de la Mujer e Igualdad, Kemi Badenoch; y el exsecretario del Exterior, Jeremy Hunt.

Javid renunció a la contienda el martes después de no llegar a 20 simpatizantes. Dijo que servir en el gobierno había sido “un verdadero privilegio”.

