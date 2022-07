Ceilandeses irrumpen oficina de Primer Ministro tras la huida de su Presidente

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS).- Un grupo de manifestantes ha irrumpido este miércoles en la oficina del Primer Ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, poco después de ser nombrado Presidente interino tras la huida del mandatario, Gotayaba Rajapaksa, quien ha prometido que presentará su dimisión durante la jornada, según ha informado el diario Daily Mirror.

El medio ha publicado además fotografías y videos en los que se puede ver a varios manifestantes asomados a uno de los balcones del edificio y ondenado banderas de Sri Lanka desde el tejado de la residencia oficial, horas después de que las fuerzas de seguridad lanzaran gases lacrimógenos en la zona para intentar dispersar a los presentes.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC, Wickremesinghe no se encuentra en el edificio y continúa en paradero desconocido desde que los manifestantes incendiaran la semana pasada su vivienda privada. El Primer Ministro es altamente impopular y los manifestantes han pedido también su dimisión.

Video of the protest by Sri Lankans in Malé City demanding Gotabaya Rajapaksa be sent back to Sri Lanka!#LKA #SriLanka #SendGotaHome pic.twitter.com/0jdsirjegm

— Munza Mushtaq (@munza14) July 13, 2022