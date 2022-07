Legisladores del Partido Conservador británico inician votación; elegirán nuevo líder

Por Jill Lawless

Londres, 13 de julio (AP) — Los legisladores del Partido Conservador británico votan el miércoles en la primera ronda de una elección para el sucesor del Primer Ministro Boris Johnson.

La contienda interna reemplazará a Johnson, una figura conocida en Gran Bretaña y todo el mundo por sus extravagancias y escándalos, por un líder del partido y Primer Ministro mucho menos conocido.

