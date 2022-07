Barcelona llega a acuerdo por el brasileño Raphinha y renueva el contrato de Dembélé

BARCELONA, 13 de julio (AP).- El Barcelona anunció el miércoles que alcanzó un acuerdo por el extremo brasileño Raphinha procedente del Leeds de Inglaterra y retendrá al delantero francés Ousmane Dembélé.

La adquisición de Raphinha aún depende que el jugador de 25 años complete el reconocimiento médico. Leeds también confirmó que llegó a un principio de acuerdo con el Barça.

En tanto, el presidente azulgrana Joan Laporta dijo que Dembélé firmará un nuevo contrato con el club catalán hasta el final de 2024. Dembélé tuvo un buen rendimiento la pasada temporada tras rechazar ser cedido a préstamo.

Laporta no respondió a las preguntas sobre si el Barça seguía insistiendo en fichar a Robert Lewandowski del Bayern Múnich. Laporta mencionó recientemente que habían presentado una oferta por el delantero polaco.

Ousmane Dembélé set to sign new deal with Barcelona, here we go! It’s finally done, two year deal valid until June 2024 now checked by lawyers. 🚨🇫🇷 #FCB

Dembélé wanted to stay at Barcelona despite other proposals – Xavi, key factor. Club statement expected this week. pic.twitter.com/fBEzqEVpFL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022