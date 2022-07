El ciberacoso en México pasó de 21.0% en 2020 a 21.7% en 2021, reporta el Inegi

De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba), en 2021, 22.8 por ciento de las mujeres y 20.6 por ciento de los hombres que usaron Internet fueron víctimas de ciberacoso.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- En México, la población usuaria de Internet que fue víctima de ciberacoso incrementó significativamente del 2020 al 2021, al pasar de 21 por ciento a 21.7 por ciento, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el informe del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) realizado del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2021, en ese año, el 21.7 por ciento de los usuarios vivió alguna situación de acoso cibernético. Esto es: 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron Internet a través de cualquier dispositivo.

Los datos recolectados por el Inegi revelan que de las más de 17 millones de personas, 9.7 millones fueron mujeres (22.8 por ciento) y ocho millones fueron hombres (20.6 por ciento). Por rangos de edad, el organismo detalló que en 2021, el 30.1 por ciento de las mujeres de 20 a 29 años fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses, mientras que el 25.0 por ciento corresponde a hombres en este mismo rango de edad.

El organismo también dio a conocer que en el mismo año, de la población usuaria que fue víctima de ciberacoso el 37.2 por ciento contaba con estudios de nivel básico. Explicó que para la población de hombres y mujeres, el porcentaje de cyberbullying tiende a ser similar en cada uno de los niveles de escolaridad.

Por entidad federativa, los resultados del Inegi señalan que la mayor prevalencia de acoso cibernético se registró en Michoacán, con un 28.8 por ciento, le siguen Guerrero y Oaxaca, con un 26.8 y un 26.4 por ciento respectivamente. En tanto, los estados de la República mexicana con menor prevalencia fueron Quintana Roo, con un 16.7 por ciento, y la Ciudad de México y Nuevo León con 16.8 por ciento cada uno.

No obstante, en Tabasco se detectó un predominio más alto de ciberacoso hacia las mujeres, con un 28.9 por ciento, le siguen Campeche y Michoacán con 28.8 y 28.2 por ciento, en ese orden. Y las entidades con menor índice hacia las mujeres fueron Quintana Roo, Nuevo León y la Ciudad de México con 16.1, 17.8 y 18.7 por ciento, respectivamente.

El porcentaje de mujeres que experimentó este tipo de violencia es más alto en casi todos los grupos de edad. Las brechas de ciberacoso más pronunciadas se observan en los siguientes rangos: 🤳🏼12-19 años (5.8 puntos porcentuales) 🤳🏼20-29 años (5.1 puntos porcentuales).

Mientras que en Michoacán se concentró el registro más alto de ciberacoso hacia los hombres, con el 29.5 por ciento, el segundo y tercer lugar lo ocupan Oaxaca y Guerrero, con el 27.9 y 26.5 por ciento, respectivamente. La Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo fueron los estados con menor ciberacoso, con 14.5, 15.6 y 17.3 por ciento, en ese orden.

Por otro lado, el Inegi informó que en un 59.4 por ciento de las situaciones de ciberacoso registradas no se identificó a las personas acosadoras; en 23.5 por ciento se logró detectar sólo a personas conocidas. Y en un 17.1 por ciento de las situaciones se identificó tanto a personas conocidas como a desconocidas.

De la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso y que pudo identificar el sexo de las personas agresoras, se mostró que el 62.1 por ciento fue un hombre agredido por otros hombre y el 55.3 por ciento fue una mujer agredida por hombres.

Finalmente, el Inegi recordó que el Mociba presenta resultados de la prevalencia de ciberacoso en los 12 meses previos a su levantamiento y caracteriza las diferentes situaciones declaradas Asimismo, agregó, “busca establecer la identidad y sexo de la persona que lo llevó a cabo, la intensidad del ciberacoso y el impacto que causó en la víctima. Además, incluye el rango de edad y nivel de escolaridad de la población que declaró haber sido víctima de acoso cibernético”.