Milenio capta a Raymundo Collins, excolaborador de Mancera prófugo, en EU

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- El extitular del Instituto de Vivienda (Invi) y exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, quien es acusado del uso ilegal de atribuciones y facultades fue captado por el diario Milenio en calles de Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Alejandro Domínguez, el funcionario durante el mandato de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) como Jefe de Gobierno capitalino, se encontraba esperando un taxi afuera del hotel Club Quarters en la capital estadounidense.

Ahí, Alejandro Domínguez lo cuestionó sobre el proceso que hay en su contra, sin embargo, el exsecretario de Seguridad Pública se negó a emitir una declaración al respecto e incluso evitó que lo grabaran entrando de nuevo al vestíbulo del hotel, el cual se encuentra cerca de la Casa Blanca.

“¿Algún comentario? ¿Cómo va el tema, Raymundo?”, lo cuestionó el periodista de Milenio. A lo que Collins Flores respondió: “No, no. No me grabes”.

Collins Flores fue acusado penalmente por supuestas irregularidades durante su gestión en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

El 21 de julio de 2018, Raymundo Collins fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México por José Ramón Amieva, quien sustituyó en la Jefatura de Gobierno a Miguel Ángel Mancera.

Collins ejerció como titular de la SSP durante los cuatro meses restantes del Gobierno, pues en diciembre Claudia Sheinbaum asumió el cargo de Jefa de Gobierno.

En 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una ficha roja a la Interpol para ubicar a Raymundo Collins.

Hasta el momento, la Fiscalía ha informado sobre dos cateos en inmuebles de la propiedad del exfuncionario. El primero ocurrido el 30 de octubre de 2021 en Tequesquitengo, Morelos, donde fueron confiscados 41 automóviles clásicos, tres acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha, así como obras de arte.

Y el segundo fue realizado el pasado 5 de noviembre en un domicilio ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, autoridades mexicanas ya han solicitado a Estados Unidos la extradición de Collins como parte de la investigación que se sigue en su contra.