El cantante R. Kelly regresa a Chicago para un nuevo juicio por pornografía infantil

CHICAGO, 13 de julio (AP).- El cantante R. Kelly regresó a una cárcel federal en el centro de Chicago antes de su juicio por cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia, apenas dos semanas después de que lo sentenciaran a 30 años de prisión en Nueva York por crimen organizado y tráfico sexual.

El otrora astro del R&B, de 55 años, fue transferido el martes de la cárcel federal de Brooklyn al Centro Correccional Metropolitano, informó el Chicago Tribune. También estuvo encarcelado en Chicago tras ser acusado de cargos federales en Chicago y Nueva York en 2019.

La selección del jurado para su juicio federal en Chicago comenzará el 15 de agosto.

En 2021, Kelly fue hallado culpable en Nueva York de abusar sexualmente de jóvenes fans, incluidos niños, en un ardid sistemático que, según los fiscales, se prolongó durante décadas. Lo sentenciaron en junio.

