Alden Ehrenreich, el joven Han Solo, se une al elenco de Ironheart de Disney+

Dominique Thorne, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Lyric Ross y Harper Anthony son los actores que hasta el momento se han confirmado para la serie Ironhearth de Disney+.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 13 de julio (ASMéxico).- El UCM recibe un nuevo actor que pasa a formar parte de su amplísima cartera. Se trata de Alden Ehrenreich, actor conocido por interpretar al joven Han Solo en el spin-off cinematográfico Han Solo: Una historia de Star Wars, que formará parte del reparto de la próxima serie Ironheart de Disney+.

Así lo recoge el medio Deadline, confirmando también al actor y cantante Anthony Ramos (Godzilla: King of the Monsters). Por ahora no hay fecha de estreno de Ironheart en la plataforma de streaming de Disney.

EL HAN SOLO JOVEN ATERRIZA EN EL UCM

Al parecer, Alden Ehrenreich interpretará un papel clave en la historia de Riri Williams, protagonista de la serie y cuyo debut tendrá lugar en la próxima película Black Panther: Wakanda Forever, que dará paso a su propia serie en 2023. Y a pesar de que se desconoce el papel que tendrá Ehrenreich en la serie, los últimos rumores apuntan a que podría ser el hijo de Obadiah Stane, el personaje que interpretó Jeff Bridges en la saga Iron Man.

Alden Ehrenreich se une al elenco de la serie de Disney Plus y Marvel Studios, IRONHEART según @DEADLINE pic.twitter.com/9duwyhIgGe — Marvel Latin News (@MarvelLatin) July 12, 2022

Recordemos que la serie Ironheart nos presentará a Riri Williams, una joven con un gran talento para la electrónica que es capaz de construirse su propia armadura al más puro estilo Iron Man, su gran referente superheroico. Al parecer, la producción de Disney+ tendrá como antagonistas a “un grupo de hermanos tecnológicos”, con lo que Ehrenreich podría encajar en el perfil, incluso interpretando al hijo de Iron Monger.

Por ahora no hay fecha de estreno de Ironheart en Disney+, aunque debería llegar en algún momento de 2023. El rodaje de la serie arrancaba hace un par de semanas con un reparto encabezado por Dominique Thorne en el papel de Riri Williams (Ironheart) junto a los citados Alden Ehrenreich y Anthony Ramos y otros nombres como Lyric Ross y Harper Anthony.

