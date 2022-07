Alcalde de Uvalde llama “gallinas” a medios por difundir video de policía en tiroteo

Por Alejandro González

Los Ángeles, 13 de julio (LaOpinión).- El Alcalde de Uvalde, Texas, atacó a los medios de comunicación y los calificó de “gallinas” por publicar un video de la débil respuesta de la Policía al tiroteo en la escuela Robb Elementary donde asesinaron a 19 niños y dos maestras.

Originalmente, se suponía que se mostraría a las familias en duelo el domingo y luego se lanzaría al público.

Uvalde City Council calls journalists “chickenshit” after unflattering surveillance video of their cops inaction was released.

It’s always the media, never the cops.

pic.twitter.com/pWfvAvC4t3

— Ryan Shead (@RyanShead) July 13, 2022