Bonilla se presenta en Congreso a pesar de que TEPJF resolvió que no puede regresar

El TEPJF explicó que Bonilla, al solicitar licencia a su cargo como Senador para ser aspirar a la gubernatura y posteriormente ocupar el cargo, no puede regresar a su escaño.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, se presentó a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había determinado dejar sin efectos su incorporación como Senador de la República.

“Yo sigo siendo Senador, no está el suplente, no vino. […] Yo soy Senador mientras que el Senado me lo permita”, declaró Bonilla en entrevista para medios de comunicación en el recinto parlamentario.

El pasado 5 de mayo, el TEPJF explicó que Bonilla, al solicitar licencia a su cargo como Senador para ser aspirar a la gubernatura y tomar protesta como Gobernador, dejó vacante su escaño y sin posibilidad de retorno.

“Existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores, ya que, al tomar protesta como mandatario estatal, optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos“, señaló el Tribunal en aquella ocasión.

“Lo anterior, ya que existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como Gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores”, explicó el TEPJF.

El 26 de marzo del 2022, Bonilla Valdez se reincorporó al Senado de la República, después de más de tres años de ausencia, ya que el el 6 de diciembre del 2018, pidió licencia para separarse por tiempo indefinido de su escaño, a fin de contender por la gubernatura de dicha entidad.

La reincorporación del exgobernador de Baja California al Senado se dio en medio de una denuncia contra funcionarios de su administración por el contrato ventajoso a Nex Energy, empresa que desarrollaría una planta fotovoltaica en Mexicali para proporcionar electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana y que al final no consiguió los permisos federales, pero por la que se descontaron 123 millones de pesos de las participaciones federales.

Y luego de que el exmandatario hizo trascender que había sido invitado a formar parte del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como nuevo Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Pese a que el cargo que no existe en la dependencia que encabeza Adán Augusto López Hernández.

El pasado 2 de junio de 2019 fue electo como Gobernador del estado de Baja California como candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, con el 50.3 por ciento de los sufragios. Luego,​ el 1 de noviembre del 2019, rindió protesta como Gobernador constitucional.

-Con información de ZETA