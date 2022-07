Zaldívar defiende su proyecto: “Molesta mi propuesta, pero no que maten a mujeres”

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió el proyecto que presentó ante el Congreso de la Unión para incrementar las penas en casos de feminicidio, pues consideró que hay más gente preocupada por la presentación de la iniciativa que por encontrar soluciones.

En conferencia de prensa este miércoles, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal anotó que su propuesta de una ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio fue el resultado de un diálogo entre legisladores federales y él.

“Cuando están matando entre 10 y 11 mujeres todos los días, es increíble que haya gente que esté preocupada por si presenté o no iniciativa, que no fue iniciativa, y no preocupada por encontrar soluciones para resolver los problemas”, remarcó al respecto. “