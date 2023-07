Miles de médicos se unen a la huelga “más larga” del servicio de salud en Inglaterra

Los líderes sindicales instaron al Gobierno a abandonar su “precondición absurda” de no hablar mientras hubiera huelgas anunciadas.

El Gobierno, que enfrentaba una serie de huelgas de trabajadores públicos en muchos sectores, se mantuvo firme a su postura de que no negociaría mientras se produjeran paros.

Al igual que otros países, Gran Bretaña lidia con una alta inflación por primera vez en años. Los aumentos de precios se vieron impulsados en principio por problemas en la cadena de suministro derivados de la pandemia y después por la invasión rusa en Ucrania, que disparó los precios de la energía y los alimentos. Aunque la inflación ha remitido un poco de su tope de 8.7 por ciento, sigue muy por encima del objetivo del 2 por ciento que se ha marcado al Banco de Inglaterra.

Junior Doctors start a five day strike – urging the Govt to increase pay from £14 to £20 an hour. We’re at @uclh @GMB. Patients at hospitals across England will be affected by longest @TheBMA action in NHS history with many non-urgent appointments already cancelled. pic.twitter.com/XoJFoEW0JZ

