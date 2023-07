“Es cruel”: AMLO condena emboscada en Jalisco; madres buscadoras no llamaron, asegura

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó esta mañana el ataque que sufrió personal de la Fiscalía de Jalisco y Policía Municipal de Tlajomulco el pasado 11 de julio, que dejó hasta ahora seis muertos y una docena de heridos, y señaló que “fue una emboscada“.

“De acuerdo con la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente a nombre de las madres buscadoras, y todo indica de que no es cierto, de que fue una mentira, que no fueron las madres las que llamaron, o sea usaron el teléfono”, indicó el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que ya se realiza una investigación sobre los hechos, y que lamentaba mucho lo ocurrido. “Es cruel, es una celada, eso no se puede aceptar, permitir, justificar, de ninguna manera. Se está haciendo la investigación que está cargo del Gobierno de Jalisco, pero nosotros siempre ayudamos en todos estos casos”, dijo.

Luego de que Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, asegurara ayer que el ataque en Tlajomulco —que dejó un saldo de seis muertos y 12 heridos—, fue una trampa y que los elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía del estado fueron alertados por una madre buscadora para ir al lugar del ataque, las madres buscadoras negaron los dichos del mandatario local.

A través de un posicionamiento en redes, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco rechazó la versión del Gobernador y reiteró que “jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo”.

Las Madres Buscadoras de Jalisco detallaron que el trabajo de buscar a sus desaparecidos ellas solas lo hacen, sin ayuda de los gobiernos, y que ni siquiera les dan protección ni atienden a sus llamadas.

“En la última fosa de San Juan Evangelista van 51 personas exhumadas y no va ni la cuarta parte del trabajo que falta, si crees que corremos peligro Enrique Alfaro Ramírez danos la protección que merecemos por hacer tu trabajo y no quieras ocultar lo que todo mundo sabe, que estamos caminando sobre un CEMENTERIO!!!! Jalisco es el primer lugar en desapariciones y no hay ninguna persona detenida por eso. No nos quieras callar ni violar nuestro derecho como familiares ni violar los derechos de nuestros desaparecidos al ser buscados!! Madres Buscadoras de Jalisco sigue en la lucha para regresarlos a casa!!”, recriminaron a Alfaro.