El Festival Internacional de Cine de Los Cabos número 11 extiende sus convocatorias

Las convocatorias del Festival Internacional de Cine de Los Cabos dirigidas a cintas de México, Estados Unidos y Canadá y a proyectos en desarrollo se extendieron hasta el 27 de agosto para esta fiesta del cine que regresa a su forma presencial.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La brisa de la mayor fiesta del cine en el Pacífico ya se siente con la llegada de anuncios de la edición número 11 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos que regresa a su formato presencial del 9 al 13 de noviembre desde Baja California Sur y con la extensión de sus convocatorias para dar lugar a los mejores proyectos de México, Estados Unidos y Canadá.

“Ya dimos el banderazo de salida para la edición número 11, la edición que marca el inicio de nuestra segunda década de vida, que también eso está súper padre, y en ese sentido, la imagen tiene que ver en relación a su concepto porque está el mar el mar de Cortés, a lo lejos se ve el emblemático arco de Los Cabos y sobre el mar brota una alfombra roja por la cual va emergiendo una persona, en este caso es una mujer, que se dirige a un gran portal de luz blanco que es el número 11”, destaca Maru Garzón, directora artística de encuentro en entrevista con SinEmbargo.

La imagen, que estuvo a cargo de David Rodrigo Pineda Ortiz y Jorge Pineda Castillo, empieza a darle forma al evento cinematográfico que abre sus puertas a los filmes que deseen ser parte de sus convocatorias que extienden su fecha de inscripción hasta el 27 de agosto.

Teniendo el firme compromiso de reunir lo mejor del cine internacional, nacional y regional, el FIC de Los Cabos invita a los cineastas a inscribir sus proyectos a sus tres secciones: Competencia Los Cabos, el conocido Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y, por segunda vez consecutiva: La Baja Inspira.

COMPETENCIA LOS CABOS

Este encuentro es el único en México que busca reunir los mejor del cine contemporáneo de México, Estados Unidos y Canadá en competencia. Sin importar si son ficciones o documentales, el FIC propone año con año una selección diversa.

“Esta competencia nos ha distinguido porque las películas tienen una competencia más dura porque no sólo compiten entre ellas, sino que compiten con las de Estados Unidos y Canadá. Aquí se aceptan películas de estas tres nacionalidades o coproducciones con cualquiera de estos tres países”, resalta Garzón.

El evento, dirigido además por Alejandra Paulín, otorgará en esta categoría los premios de 300 mil pesos en efectivo al director de la cinta y 812 mil pesos en servicios de postproducción de imagen. Premios que Maru Garzón describe como reconocimientos “útiles y que verdaderamente aterricen en proyectos concretos para nuestra industria cinematográfica en México”.

“Algo que ha funcionado muy bien es que se convoca a largometrajes, no importa si son documentales o ficciones, ellas conviven y compiten entre sí, evidentemente la curaduría claro que tiene que ver con que los documentales no sean muy periodísticos para que puedan relacionarse y caminar fácilmente en el mismo entorno que las ficciones”.

LA BAJA INSPIRA

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos estuvo dos años fuera del paradisiaco paraíso de Baja California Sur debido a la pandemia, esta edición 11 significa el regreso con su público y su ambiente natural. Desde hace un año se creó la selección La Baja Inspira, competencia que rinde homenaje a la región donde emergió el festival y este año por supuesto tendrá un lugar un lugar más especial en el encuentro.

“Es una competencia en la que buscamos ponerle foco a la creatividad de la región de Baja California, de la Península de Baja California, pero no sólo está enfocado a los cineastas de la zona, sino también son bienvenidas películas de otras partes pero que hayan sido inspiradas sus películas en ‘La Baja’, como dice su nombre”.

En esta convocatoria hay lugar para largometrajes, mediometrajes y cortometrajes que hayan tenido relación con la región. Para esta categoría se ofrece el premio de 250 mil pesos en servicios de diseño de audio.

Con este sello de identidad, Los Cabos buscan arraigarse más en su espacio y ser ventana para que se vea desde diferentes perspectivas en la pantalla.

“Es muy bonito porque estamos abriendo un espacio bastante plural y acepta también películas sin importar su duración, lo que hace un universo de oportunidades bastante interesante para recibir la creatividad y las propuestas de la región”, indica la directora artística.

FONDO FÍLMICO GABRIEL FIGUEROA

¿Qué seria de los festivales de cine sin poner importante atención en los nuevos talentos y proyectos? Estos encuentros cinematográficos se han vuelto nido de propuestas interesantes que van alimentando a la industria de México haciéndola evolucionar. El Fondo Fílmico Gabriel Figueroa es uno de los pilares de este evento que se distingue por apoyar a proyectos en desarrollo y cine en postproducción

Largometraje de ficción o documental producidos o coproducidos por México tiene un lugar aquí:

“Las películas pueden inscribirse cuando son sólo un proyecto, cuando ya tienen imágenes filmadas, cuando están por filmarse o incluso cuando están en su etapa de edición, entonces este sentido se abre una gala amplia para que cualquier película que no esté terminada y pueda ser beneficiada con los premios que aquí otorgamos que también están muy atractivos”.

El Fondo Fílmico Gabriel Figueroa tiene como misión llevar a germinar estas semillas hasta que encuentren un lugar en las salas con apoyos que van de: Un millón 276 mil pesos renta de equipo cinematográfico para cuatro semanas de filmación, 417 mil 600 pesos para postproducción, 250 mil en mezcla de audio, 946 mil pesos más para más otros proyectos en su eta de postproducción y 50 mil pesos en distribución. Premios de parte de aliados del festival que se distribuirán entre los ganadores.

“Este es único festival que tiene definido un fondo fílmico y que desde un principio hemos apoyado a las producciones relevantes y los frutos han sido muy bonitos la verdad es que ver de repente en las pantallas de los grandes espacios cinematográficos del mundo como el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, de Venecia, San Sebastian, Locarno, Sundance, las películas apoyadas en este semillero, pues no nos hace más que seguir trabajando muchísimo para mantener los apoyos y poder seguir diseñando rutas que realmente sean de utilidad para los beneficiarios”.

Tempestad de Tatiana Huezo, Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón, Mano de obra de David Zonana, Temporada de huracanes de Elisa Miller o Dios y la cumbia del diablo de Carlos Lenin, son solo algunos de las ganadores de años anteriores en esta categoría.

La segunda semana de noviembre Los Cabos volverá a recibir a esta fiesta que mezcla grandes propuestas de tres países con el fin de alimentar la industria y crear redes de apoyo para la cinematografía mexicana.

“Lo que queremos transmitir es esta posibilidad de reencontrarnos, de que este año el Festival de Cine de Los Cabos regresa presencialmente a su espacio natural, a Los Cabos, y se reencuentra con la audiencia, con los invitados y las películas, pero también a través de este portal que como todo portal comunica un lugar con otro, pues queremos evocar esa comunicación o esa entrada que las películas nos permiten, que el cine nos permite, de entrara hacia otras historias, otras realidades.

Aunque el festival a seguido adelante los dos últimos años a través de los virtual traspasando fronteras y con algunas funciones presenciales la edición pasada en Los Cabos, Ciudad de México y Quintana Roo, este 2022 volverá a su forma habitual y desde su tradicional espacio de exhibición en el Cinemex Puerto Paraíso.

“Se siente increíble, se siente como encontrar la luz al final de túnel, yo no desprecio lo bonito y lo positivo que nos dio la pandemia y el espacio virtual porque pudimos llegar a públicos de todos la la República en términos de cine y de todo el mundo, en términos de todos los contenidos del festival. Nos sorprendió la cantidad de personas y de países desde donde se conectaban. No lo desprecio para nada pero hace dos años no se veía esa luz y ahora cuando tenemos un pie en la arena se siente hermoso porque el Festival de Los Cabos y ya necesitaba un apapacho de Sol, mar y de arena”.