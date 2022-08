Amparo Serrano, diseñadora y creadora de la marca Distroller, fallece a los 57 años

AS MÉXICO

El fallecimiento de “Amparín” fue confirmado por su hija Camila West, quien a través de sus historias de Instagram publicó un emotivo mensaje a acompañado de una serie de fotografías dedicados a su mamá.

Ciudad de México, 13 de agosto (AsMéxico).- Amparo "Amparín" Serrano, artista y diseñadora gráfica se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que se confirmó que durante la tarde de este viernes 12 de agosto, falleció a los 57 años en la Ciudad de México, luego de haber permanecido hospitalizada por tres días en un nosocomio de la capital del país.

El fallecimiento de “Amparín”, fue confirmado por su hija Camila West, quien a través de sus historias de Instagram publicó un emotivo mensaje a acompañado de una serie de fotografías dedicados a su mamá. “Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conseda el milagro que les has dado dado tú a millones de personas”, se lee en el texto.

¿QUIÉN FUE AMPARO SERRANO?

En 1965 nació Amparo “Amparín” Serrano, sus padres fueron la filántropa Amparo Espinosa Rugarcía y banquero Manuel Espinosa Yglesias. Estudió la carrera de diseño gráfico en la Universidad Anáhuac, se tituló e inició su trayectoria profesional destacando principalmente con su marca Distroller.

Debutó con Distroller, que rápidamente fue conocida en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, por la imaginación historia y colores de cada una de las virgencitas, así como los mensajes que las acompañaban.

El “Virgencita cuídame plis” se popularizó tanto que el éxito de la marca llevó a “Amparín” a su faceta empresarial. En múltiples entrevistas que dio Amparo Serrano a medios nacionales compartió que la creación de Distroller, fue con la finalidad de que los más pequeños de las familias se acercarán a la religión de una manera divertida e ingeniosa.

Distroller, tiene una gran presencia en países como España, Estados Unidos, Colonia, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, Perú, Colombia y Argentina, naciones a las que envía sus productos y diseños que siguen teniendo un crecimiento exponencial, tras su inicio en 2004.

