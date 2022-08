Gobernador de Arizona ordena cubrir “huecos” de frontera con México con contenedores

Esta nueva barrera física para las personas que quieran cruzar a territorio estadounidense desde México estará compuesta por 60 contenedores de carga a doble altura y cerrados con soldadura, así lo detalló la Gobernación de Arizona.

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS).- El Gobernador del estado estadounidense de Arizona, Doug Ducey, ha emitido este viernes una orden para tapar con contenedores los huecos en la frontera de Estados Unidos con México, después de que Biden pusiera fin la semana pasada al programa migratorio aprobado por Trump.

“He emitido una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Asuntos Militares y de Emergencia de Arizona a llenar de inmediato los espacios en el muro fronterizo de Yuma”, ha detallado Ducey en un comunicado en su cuenta de Twitter.

HAPPENING NOW: Construction begins on a physical barrier at the Yuma portion of the border

🔸60 double-stacked shipping containers, welded shut

🔸Topped with 4 feet of razor wire

🔸Height: 22 feet

🔸Weight: 8,800 lbs pic.twitter.com/VQmYIynf8U — Doug Ducey (@DougDucey) August 12, 2022

Esta nueva barrera física para las personas que quieran cruzar a territorio estadounidense desde México estará compuesta por 60 contenedores de carga a doble altura y cerrados con soldadura, tal y como ha detallado la Gobernación de Arizona.

Además, esta nueva barrera de más de seis metros de alto y casi cuatro toneladas, contará con un alambre de púas de un metro de grande.

🆕 We issued an Executive Order directing the Arizona Department of Emergency and Military Affairs to immediately fill the gaps in the Yuma border wall. pic.twitter.com/ZElkH0x39X — Doug Ducey (@DougDucey) August 12, 2022

“Arizona ha tenido suficiente. No podemos esperar más. La falta de urgencia de la Administración Biden en la seguridad fronteriza es una negligencia en el cumplimiento del deber. Durante los últimos dos años, Arizona ha hecho todo lo posible por trabajar con Washington para abordar la crisis en nuestra frontera”, ha aseverado Ducey, asegurando que “una y otra vez” su Gobierno ha intervenido para “limpiar el desorden” de la Casa Blanca.

Según el Gobernador de Arizona, los países al sur de Estados Unidos están entrando al país abrumando de esa manera a las fuerzas del orden público, los hospitales, las organizaciones sin fines de lucro y los residentes. “Es nuestra responsabilidad proteger a nuestros ciudadanos y a las fuerzas del orden público de esta crisis sin precedentes”, ha dicho.

Protecting our communities — one 8,800 pound shipping container at a time. pic.twitter.com/JWJbEKdHbr — Doug Ducey (@DougDucey) August 13, 2022

“Con los recursos y la mano de obra en los lugares correctos, nuestra Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden público estarán mejor equipados para hacer bien su trabajo y evitar que los cárteles exploten nuestras comunidades. Eso es exactamente lo que hará nuestra barrera”, agregó.

Biden anunció la semana pasada que el Departamento de Seguridad Nacional empezaría a retirar de forma ordenada el programa Quédate en México aprobado por su predecesor, después de que un Juez federal de Texas anulara la orden de restablecer el programa que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus casos.

