Influencer Yeri MUA acusa a trabajadores del INE de “discriminarla por ser bonita”

La influencer acusó a los trabajadores del INE de discriminarla “por ser bonita” y aseguró que la fotografía de su credencial para votar fue manipulada adrede para hacerle ver mal.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Yeri MUA, una influencer ampliamente conocida por sus transmisiones en vivo, fue el centro de una fuerte polémica al asegurar que el Instituto Nacional Electoral (INE) de México la discriminó “por ser bonita”.

A través de su cuenta de Facebook, la joven acusó a un grupo de trabajadores del instituto electoral de “discriminarla por ser bonita”.

“Mi cita era a la 1 y yo llegué a las 12:58. Hasta eso llegué a tiempo y yo nunca llego a tiempo. Pero llegué a tiempo porque yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de culo (sic), hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quien te pone más cara de culo, las del IMSS o las del INE”, inició su relato en un video.

Posteriormente, agregó que al llegar a las oficinas, una de las trabajadoras le pidió mover su camioneta de lugar porque estaba mal estacionada, y le pidió hacer fila para recoger su identificación oficial a pesar de que ya contaba con una cita.

La influencer expresó que su día fue arruinado al ver la credencial para votar que le entregaron los funcionarios.

“Se me arruinó mi pinche día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, dijo molesta.

Yeri MUA acusó a las trabajadoras del INE de elegir “adrede” una fotografía para hacerla ver mal, a pesar de que ella había seleccionado otra imagen.