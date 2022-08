Edil de Sayula denuncia secuestro y amenazas; Ayuntamiento la acusa de abandono

La Presidenta Municipal Lorena Sánchez Vargas denunció que recibió amenazas de grupos criminales de matarla a ella y a su familia, además que su hijo de tres años habría sido secuestrado por los mismos miembros de esta cédula delictiva. El Ayuntamiento emitió un comunicado donde negó los hechos y aseguró que la funcionaria lo inventó porque “no se le ha permitido saquear las arcas”.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La Alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas, de Sayula de Alemán, pidió el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador al denunciar que había sido rehén de un grupo delictivo que ha controlado las finanzas del municipio de Veracruz en los últimos siete meses. Asimismo, aseguró que el grupo mantiene secuestrado a su hijo de tres años.

La dirigente local dijo en entrevista con Excélsior que un grupo criminal empezó a amenazarla cuando ella llegó a la presidencia municipal en el 2021, e incluso fue secuestrada y llevada a un departamento en la ciudad de Puebla, donde la tuvieron cautiva durante varios meses.

“Cuando termino mi campaña recibo unas amenazas y ellos me decían que me iban a matar… me decían que no hablara con nadie, porque ellos me mandaban fotos donde me decían que había gente rondando mi casa, que me iban asesinar. Como en el sur de Veracruz hay varios alcaldes electos que no han llegado y son asesinados, tuve miedo y salí con mi menor hijo, solamente tenía comunicación con mis familiares”, dijo al medio.

Después de que se identificaron como miembros de una organización delictiva, le impusieron al Secretario de Obras y al Tesorero Municipal, además que presuntamente se apoderaron de las claves electrónicas y chequera del municipio.

Según la funcionaria, una de las personas con quienes tuvo contacto fue Miguel Vázquez Bonilla, alias “El Chivo”, a quien identificó como hijo de Erasmo Vázquez González y hermano de Juan Carlos Vázquez.

De acuerdo con Sánchez Vargas, los integrantes del grupo criminal le pidieron firmar varios cheques en blanco, a lo cual se negó por consejo de su secretario particular Octavio Acosta. El funcionario fue asesinado el 27 de febrero de 2022.

El tesorero Rafael Cárdenas igualmente le pidió firmar un cheque por 10 millones de pesos, pero se negó la Presidenta Municipal: “Le hago mención a Rafael que no iba a firmar ese cheque porque iba a ir presa, media hora después recibo una llamada donde unos de mis secuestradores me pasa el teléfono y me habló Miguel Vázquez, y me dijo ‘tengo a tu hijo, tengo a tu hijo, y firma ese cheque’”, relató a Excélsior.

Ante las circunstancias, la Alcaldesa decidió buscar ayuda y viajó a la Ciudad de México bajo el pretexto de acudir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para solicitar recursos para realizar un libramiento. Una vez ahí, pidió a los secuestradores que la llevaran al Senado de la República.

“Cuando ya estaba dentro del Senado un amigo del cual no menciono su nombre por seguridad, me había dicho que hiciera la conducente denuncia. Entonces, por la parte de atrás salgo, me estaba esperando, me subo a la camioneta y escapo de mis secuestradores, fue el viernes 30 de julio hace unos días apenas”, citó el medio.

Tras su denuncia, la Presidenta Municipal se encuentra oculta para garantizar su seguridad. La funcionaria solicitó el apoyo de la administración federal pues, adicionó, su familia está también en peligro después de que Miguel Vázquez Bonilla le marcara por teléfono a su hermano menor y le dijo que si ella no regresaba, la mataría a ella y a sus seres queridos.

PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEGA HECHOS

A través de Facebook, la página oficial del Ayuntamiento de Sayula de Alemán 2022 – 2025 negó que el hijo de la Presidenta Municipal hubiera sido secuestrado y aseguró que se trata de un plan porque “no se le ha permitido saquear las arcas”.

En un comunicado, el Gobierno local confirmó que Sánchez Vargas había salido el 29 de julio con rumbo a la Ciudad de México, y al llegar al Senado de la República se alejó del personal y pasó un familiar por ella.

“Su personal estuvo una semana en la CdMx, en distintas comunicaciones con su secretaria particular, la Alcaldesa les daba largas de que se iban a regresar mañana y pasado, tiempo durante el cual se la pasó inventando denuncias, y fue a bloquear las cuentas del Municipio en un intento de sustraer dinero de las arcas oficiales”, argumentó.

De acuerdo con el Ayuntamiento, 40 minutos después de que ella partió hacia Sayula, su hermano, Omar Sánchez Vargas, pasó al domicilio familiar en busca de su sobrino, el hijo de la Alcaldesa.

“Su hermano, Omar Sánchez Vargas, pasó al domicilio familiar en una camioneta Hilux Blanca, propiedad del municipio, en busca del hijo de la Alcaldesa, y de su niñera, y se los llevó, lo que significa que su hijo nunca ha estado secuestrado, y todo es una inversión de la Edil”, remarcó.

El Ayuntamiento acusó a la Alcaldesa de inventarse la situación por estar molesta “ya que no se le ha permitido saquear las arcas, y meter a nómina a todos sus parientes, como ella lo esperaba”.