Cofepris clausura 3 clínicas clandestinas de cirugía estética en la CdMx y el Edomex

Los establecimientos habían violado las suspensiones impuestas por Cofepris anteriormente. Su personal no contaba con las acreditaciones necesarias para esta práctica, además de presentar condiciones de higiene inadecuadas.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró tres clínicas clandestinas de cirugía estética que operaban de forma irregular en la Ciudad de México y en el Estado de México, informó en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, las clínicas del Grupo D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V. representaban un riesgo para la salud de sus pacientes, ya que su personal no contaba con las acreditaciones médicas vigentes para ejercer cirugías plásticas.

Dichos establecimientos ofrecían servicios de rinomodelación, bichectomía, liposucción, cirugía de nariz, prótesis e implantes mamarios, aplicación de plasma rico en plaquetas, entre otros.

Las clínicas clandestinas de Grupo D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V. operaban en Ciudad de México y Estado de México, con personal que no cuenta con acreditación académica vigente para ejercer la práctica de cirugía plástica con fines estéticos.https://t.co/4wCMVAqiMh pic.twitter.com/SWtJzeROSq — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 13, 2022

A raíz de la visita de la Comisión de Operación Sanitaria de este órgano regulador se determinó la clausura definitiva de las tres sucursales, las cuales se encontraban ubicadas en las siguientes direcciones:

– Avenida Ejército Nacional No. 209, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

– Avenida Insurgentes Sur No. 3655, Miguel Hidalgo 1a sección, Tlalpan, Ciudad de México.

– Mariquita Linda No. 88-B, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Edomex.

Según informó Cofepris, las tres clínicas violaron en varias ocasiones las suspensiones impuestas, además de que carecían de la documentación expedida por la comisión.

Además de no contar con personal acreditado, las condiciones de higiene de los establecimientos eran inadecuadas, ya que usaban insumos caducos o de dudosa procedencia.

La dependencia hizo un llamado a la población para denunciar este tipo de lugares que incumplen con la normativa vigente, puesto que pueden representar un riesgo para la salud de quienes acuden a ellos.

“Ante estas prácticas y establecimientos irregulares, la autoridad sanitaria recomienda a todas aquellas personas interesadas en someterse a este tipo de procedimientos de cirugía plástica, estética, reconstructiva y/o un tratamiento en medicina estética, asegurarse de que el establecimiento cuente con licencia sanitaria vigente para realizar actos quirúrgicos. Este documento expedido por Cofepris debe estar a la vista del público”, dice el comunicado.

Para asegurarse de que el establecimiento cuenta con lo necesario para operar, la dependencia indica que el médico cirujano debe tener un título profesional y diploma de especialidad en un lugar visible de la sucursal. De igual forma, recomienda consultar la autenticidad de la documentación en el Registro Nacional de Profesionistas.