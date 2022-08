FGE de Chihuahua ofrece detalles sobre personas asesinadas y detenidos en Cd. Juárez

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua actualizó la información sobre la identificación de las personas fallecidas luego de los eventos violentos que sacudieron Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto.

Evento: Riña en el Cereso No. 3 – Kevin Alan Campos Aguilera. -Raúl Abraham Sepúlveda Olivas.

Además, se ha logrado el aseguramiento de cuatro vehículos con características similares a las unidades de la Agencia Estatal de Investigación, de los cuales dos cuentan con reporte de robo; cuatro armas de fuego largas calibre .223, 12 cargadores, 26 cartuchos útiles y diverso equipo táctico.

“Personal de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos y Analistas realizan las diligencias, entrevistas, análisis, acopio de evidencia y material que será integrado por el Ministerio Público a las carpetas de investigación correspondientes”, indica la Fiscalía en un comunicado.

Mientras tanto, continúan en la entidad los operativos y patrullajes a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano.

Once personas, entre ellas un niño, murieron a causa de los ataques a comercios registrados antier en Ciudad Juárez, Chihuahua, además, 12 personas resultaron lesionadas, confirmó la Fiscalía estatal.

“En uno de los lugares, un menor perdió la vida. Primero estuvo lesionado y lamentablemente perdió la vida. El caso fue en un centro de conveniencia, un Circle K, ahí fue donde sucedieron los hechos”, detalló el Fiscal General Roberto Javier Fierro.

Entre las personas que perdieron la vida hay al menos dos mujeres, un locutor y tres empleados de una estación de radio.

El funcionario condenó los ataques simultáneos que llevaron a civiles inocentes a resguardarse en medio del fuego cruzado y adelantó que ya identificaron al grupo delicuencial responsable.

“Tenemos identificado al grupo delicuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos, y por motivos de la propia indagatoria, y por no darles publicidad, me voy a reservar el nombre del grupo”, informó.

En una breve conferencia de prensa tras la reunión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Fierro detalló que los integrantes de dicha célula criminal llevaron a cabo “actos cobardes que nos lastiman y nos duelen profundamente”, en los que personas inocentes perdieron la vida, “unas que laboran de manera virtual y otras que se encontraban en sitios en donde trabajaban físicamente”.

“Esto no va a quedar impune y lo dejamos muy claro”, sentenció el Fiscal, también reprobó este tipo de actos que desestabilizan a la ciudad fronteriza.

Hasta el día de ayer, 10 hombres han sido detenidos por su presunta relación con los ataques registrados horas después de una riña en el Centro de Reinserción Social No.3 que dejó a dos personas muertas.

TARDE VIOLENTA EN JUÁREZ

Los ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y una pizzería registrados el jueves en Juárez provocaron que el pasado viernes la ciudad amaneciera con las calles vacías.

Ante el escenario vivido en Ciudad Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó en su conferencia de prensa que los habitantes de la ciudad fronteriza sufran las consecuencias de los actos cometidos por los cárteles: “Algo que no se había presentado y ojalá no se repita: se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable”.