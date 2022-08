“Tri” femenil empata 0-0 con Colombia en Mundial Sub 20; definirá pase con Alemania

AS MÉXICO

La selección encontró un complicado rival que con orden y presión no dejó que el equipo de Carlos Paniagua mostrara su futbol en Costa Rica.

Colombia, 13 de agosto (AS).- La Selección Colombia Sub 20 enfrentó a México en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Costa Rica. El técnico Carlos Paniagua formó con el mismo equipo que venció a Alemania que tuvo mucho trabajo ante las mexicanas.

El equipo nacional colombiano tuvo un primer tiempo con muchos altibajos. Sin precisión, perdió el balón con facilidad, tuvo problemas en la entrega y no pudo llegar con peligro al arco de la portera Espino. El sector que lucía mas confundido en el terreno de juego era el mediocampo.

Liced Serna y María Camila Reyes tuvieron la marca de sus rivales que hicieron que perdieran el balón o que fallaran en la entrega y de ahí el equipo perdía el equilibrio especialmente en defensa en donde México lo superó. El equipo de Ana Galindo fue superior en los primeros 45 minutos en los que jugó gran parte del tiempo en campo colombiano.

En los últimos minutos de la primera etapa del partido Colombia mejoró, tuvo mas la posesión del balón y se acercó mas al arco contrario. Sin embargo, no tuvo profundidad y la presencia de Linda Caicedo y Gisela Robledo no fue tan trascendental como lo fue ante Alemania.

SEGUNDO TIEMPO: UN EMPATE CON ANGUSTIA

En la etapa complementaria, el partido no cambió. Colombia siguió con las imprecisiones, la desconcentración y México, con intensidad y un juego defensivo con orden y ofensivo con agresividad. La arquera colombiana Natalia Giraldo volvió a ser probada como en el primer tiempo y la presión no permitió que Colombia tuviera comodidad para salir.

Colombia intentó ser mas intencional en la zona ofensiva, el técnico hizo cambios que permitieron que el equipo encontrara más espacios, Ingresaron Guerra y Álvarez por Serna y Robledo y salió Reyes por Muñoz. Con estas sustituciones se buscaba refrescar el equipo y darle mas salida y movilidad.

Aún así, México no permitió que Colombia tuviera esa nueva cara y siguió siendo el equipo aguerrido en defensa y tuvo otras mas en el arco de Giraldo que salvó una, la otra la desvió milagrosamente Ángela Barón.

Al final, el empate fue un resultado bueno para las dirigidas por Carlos Paniagua que aguantaron el futbol planteado por México y en la próxima jornada, el 16 de agosto, enfrentarán a Nueva Zelanda que en esta jornada perdió ante Alemania.

