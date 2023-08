Fandango Monumental, un evento que reúne a bailarines de todas las edades en Jalisco

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Hay canciones que tienen mucho “sabor” a México, esas que erizan la piel y que de inmediato hacen pensar en los trajes regionales y en la danza, una de ellas es el Jarabe Tapatío o El Son de la Negra, música y danza que son clave en el folclor mexicano. Hace años, las escuelas realizaban festivales y los alumnos bailaban alguna de estas canciones, actualmente, con la globalización y otros aspectos, es algo que ya no resulta tan común para las nuevas generaciones,, sin embargo la danza tradicional es parte esencial de la cultura de este país, algo que tienen muy claro en San Miguel el Alto donde se realiza el Festival Internacional de Folklor “Culturas Unidas por la danza” que este año reunió a más de 700 bailarines.

Josué Esquivel de la Torre, bailarín con más de 30 años de experiencia y Director de Culturas Unidas por la danza, explicó en entrevista a SinEmbargo que este festival nació después de que su compañía de danza no pudiera participar en un evento cultural en otro país ya que el coto e viaje era un obstáculo y el llevar a niños que son parte importante de la compañía por lo que decidió crear un festival contando con el apoyo y la motivación de los padres de familia.

En esta edición participaron como invitados los estados de Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí y Puebla, en otras ediciones, señaló Josúe, han participado muchísimos más como Nayarit, Tamaulipas y Coahuila.

En el Fandango Monumental no se cobra por participar, cada profesor usa el vestuario que elije y su propia coreografía para bailar al mismo tiempo que las otras escuelas de danza en la plaza de San Miguel el Alto 4 canciones: Jarabe Tapatío, El Son de la Negra, Los Machetes y el Son de la culebra.

“Iniciamos con solamente dos que eran las más icónicas, no nada más de Jalisco sino de todo México que son El Son de la Negra y Jarabe tapatío ya de ahí se me hacía muy poquito tiempo lo que bailábamos en la plaza y dije vamos a ir metiendo otro son, hay un son que hicimos muy propio de Temachtiani que es el Son de los machetes […] y apenas este año se incorporó el son de la culebra”, compartió.

Este es un evento emocionante en el que es posible ver la felicidad en los rostros de los participantes que van desde niños hasta adultos y personas de la tercera edad.

“Yo la principal reflexión, además de la parte que hacemos los directores de danza que ya sabemos las múltiples beneficios que tiene la danza para todo tipo de edades no solamente los niños, vimos gente de la tercera edad, más que eso siento que es la esencia de ser mexicanos y decir esto es lo nuestro, estos son nuestros vestidos, esta es nuestra música, que a mí me llena de orgullo decir que nuestros niños digan yo no escucho reggaetón, yo escucho folklor, a mí me gusta el son de la negra o estuve en una fiesta profe y había mariachi y pusieron jarabe tapatío y me puse a bailar y la gente me aplaudió, a mí me llena más eso de orgullo que cualquier otra cosa que yo pueda recibir del festival”, apuntó el director del festival.