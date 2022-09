Autoridades confirman muerte por viruela símica en Los Ángeles; sería primera en EU

LOS ÁNGELES, 13 de septiembre (AP).— Un residente del condado Los Ángeles cuyo sistema inmunitario estaba debilitado ha fallecido de viruela símica, anunciaron autoridades de salud locales el lunes, una muerte que se cree es la primera por esta enfermedad en Estados Unidos.

El Departamento de Salud Pública del condado Los Ángeles anunció la causa del fallecimiento, y un portavoz indicó que fue confirmada en una autopsia. El paciente estaba muy afectado de su sistema inmunitario y había sido hospitalizado. No se dio a conocer más información sobre la persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) llevan un registro de los casos y no han confirmado ningún fallecimiento en Estados Unidos debido a esta dolencia. Funcionarios del condado Los Ángeles indicaron que trabajaron con los CDC en este caso.

Un vocero de los CDC confirmó la cooperación con el condado, pero no respondió de inmediato cuando se le preguntó si es la primera muerte en el país por esta enfermedad.

Funcionarios de salud pública de Texas reportaron el 30 de agosto el fallecimiento de una persona a la que se le había diagnosticado viruela símica. Su sistema inmunitario estaba sumamente debilitado, y el caso está bajo investigación con el fin de determinar qué papel podría haber desempeñado esta enfermedad en su muerte.

La viruela símica se contagia a través del contacto cercano con la piel de otra persona y exposición prolongada a microgotas emitidas en la respiración. Puede provocar sarpullido, fiebre, dolor corporal y escalofríos. Relativamente pocas personas requieren ser hospitalizadas, y sólo un puñado de muertes en todo el mundo han sido vinculadas directamente con este padecimiento.

Monkeypox virus is very sensitive to UV light, disinfectants, and household cleaners. CDC recommends disinfection of all areas and items where a person with #monkeypox has spent time. Learn more: https://t.co/BlbobCC4Dm. pic.twitter.com/WL6YmysDea

