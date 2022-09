El Financiero: Batres, Rosa Icela y Harfuch lideran pelea de Morena por CdMx

La encuesta de El Financiero reveló que Morena tiene un 40 por ciento de la intención efectiva del voto en la capital mexicana, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) suma 22 por ciento y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 12 por ciento.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El actual Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez; y el Secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, cuentan con niveles de apoyo muy similares en las preferencias electorales como candidatos de Morena rumbo a las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, de acuerdo con una encuesta divulgada este martes por El Financiero.

El sondeo nacional realizado en septiembre por el periodista Alejandro Moreno revela que el 18 por ciento de la población capitalina prefiere a Martí Batres y Rosa Icela Rodríguez como candidatos, mientras que el 17 por ciento optó por García Harfuch y ligeramente más abajo aparece el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con un 14 por ciento.

El Financiero señaló que el mes pasado, el Secretario Martí Batres registró una ventaja de cinco puntos a García Harfuch y de nueve puntos a Rosa Icela Rodríguez.

Mientras que entre los simpatizantes de Morena, Martí Batres sí aventaja sobre los demás posibles candidatos, aunque El Financiero destacó que ésta disminuyó en el último mes: el Secretario de Gobierno capitalino cuenta con 36 por ciento de apoyo, frente a 21 por ciento de la Secretaria de Seguridad federal, y un 19 por ciento del Secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

En cuanto a una buena imagen frente a los entrevistados por el medio, el que más avanzó en el último mes fue García Harfuch, al pasar su opinión favorable de 19 a 30 por ciento, es decir, 11 puntos más. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez pasó de 22 a 28 por ciento, avanzando así con seis puntos.

En tanto, Martí Batres subió dos puntos al pasar de 25 a 27 por ciento, mientras que la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, subió siete puntos (19 a 26 por ciento). El Financiero mencionó que por debajo de todos ellos se ubica Mario Delgado, cuya opinión positiva subió cuatro puntos en el último mes, al pasar de 20 a 24 por ciento.

Sobre la intención del voto, la encuesta revela que Morena tiene un 40 por ciento de la intención efectiva, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) suma 22 por ciento y el Partido Revolucionario Institucional (PPRI), 12 por ciento. El Financiero dio a conocer que si hubiese una alianza opositora, el PAN, PRI y PRD sumarían 40 por ciento de apoyo, frente al 46 por ciento obtenido por Morena y sus aliados. Movimiento Ciudadano (MC) captó el 10 por ciento.

El medio de circulación nacional preguntó a los entrevistados sobre a quién prefieren como candidato o candidata de la alianza opositora para Jefe o Jefa de Gobierno, en donde la Senadora panista, Xóchitl Gálvez, sumó 19 por ciento de apoyo; el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, 13 por ciento; el Alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, 12 por ciento, y la Alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón, el 10 por ciento.

Mientras que en un escenario hipotético entre Gálvez, Martí Batres y un candidato de MC, Xóchitl Gálvez obtiene un 32 por ciento; Batres, el 41 por ciento, y Salomón Chertorivski, de MC, un 17 por ciento.

El medio planteó que en caso de que no se formara una alianza opositora, el apoyo a Batres quedaría en un 41 por ciento; Santiago Taboada, como candidato del PAN-PRD, suma 21 por ciento; Adrián Rubalcava, del PRI, 15 por ciento, y Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, 16 por ciento.

Los datos de El Financiero fueron obtenidos mediante una encuesta en la Ciudad de México realizada del 2 al 3 de septiembre, en donde se entrevistó a 500 adultos vía telefónica.