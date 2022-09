“No fue tan grave”: AMLO sobre ataque en Orizaba; “fue asunto de propaganda” criminal

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La balacera de más de una hora que azotó el día de ayer a Orizaba, Veracruz, fue un acto propagandístico por parte de grupos criminales, aseguró esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante conferencia de prensa.

“Se tiene que aplicar la Ley, o sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa. Afortunadamente no fue tan grave. Desde luego, deseamos que esto no pase, fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo. Y nuestros adversarios, pues ya saben, ¿no?, se dan gusto, se dan gusto”.

Cuestionado sobre si habría un reforzamiento en la seguridad de la zona, el mandatario expuso que ya se está atendiendo con elementos de la Guardia Nacional.

“Ya se está trabajando, en todos lados la Guardia Nacional está actuando. Por eso son estas respuestas también, porque se está actuando y no hay impunidad, cero corrupción y cero impunidad”, destacó.

Un enfrentamiento armado entre autoridades de Veracruz y sujetos armados en la zona centro de Orizaba provocó pánico entre ciudadanos que se encontraban en el lugar la tarde de ayer. El Gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la situación fue controlada y que las autoridades –federales y municipales- neutralizaron a uno de los presuntos criminales responsables del ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas. Ante los disparos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que tras reportes de disparos en la zona se activó el operativo Código Rojo, donde participan elementos de Policía Estatal, marinos, militares y elementos de la Guardia Nacional, con “ acciones de disuasión y vigilancia”.

De acuerdo con las autoridades del estado, al acudir al sitio de los disparos, elementos de seguridad fueron agredidos por personas armadas desde el interior de un domicilio, por lo “se implementan acciones para neutralizar a los presuntos agresores”. Por medio de un comunicado enviado a la prensa, el mandatario estatal, Cuitláhuac García, dijo que la persona fue neutralizada en un domicilio, sin embargo, no precisó mayor información respecto al tema.

A través de su cuenta de Twitter, la Seguridad Pública de Veracruz señaló que el operativo Código Rojo derivó de un reporte a la línea de emergencias 911 sobre detonación de arma de fuego registrado en la zona centro de la ciudad, y añadió que agentes de la dependencia fueron agredidos por las personas armadas que perpetraron el ataque.

En redes sociales se compartieron videos donde se observa el momento de las detonaciones en medio del tráfico, donde ciudadanos de Orizaba se refugiaron en negocios o se tiraron al piso ante los disparos.

Ante este hecho, el Presidente recalcó hoy nuevamente la importancia de seguir apoyando la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Vamos a seguir con el debate, porque no es militarización, vamos a seguir con el debate. Y vamos a seguir probando de que no se violan derechos humanos y que se cuida a la gente, y que no hay masacres”.