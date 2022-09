Peso mexicano se deprecia más del 1% tras elevada inflación en EU

La inflación de Estados Unidos, el dato más reciente que tendrá a la mano la Reserva Federal antes de tomar su decisión de política monetaria, fue de 0.1 por ciento en agosto, lo que significa un 8.3 por ciento anual (versus el ocho por ciento esperado por el mercado).

Por Ileana García Mora

Ciudad de México, 13 de septiembre (Investing.com).- El peso mexicano corta su racha ganadora esta mañana. Y es que tras conocerse el elevado nivel de inflación de agosto en Estados Unidos el dólar se fortaleció, arrastrando al peso al terreno negativo.

A esta hora (09:24 hora del centro de México) el tipo de cambio se disparó al nivel de 20.04 pesos por dólar, una depreciación del 1.14 por ciento, tras haber iniciado el día con ganancias.

🇺🇲⬆️⬇️ ✅Dólar se aprecia y pesos pierde tras elevado dato de inflación en #EEUU pic.twitter.com/rWaq6tA9g3 — Investing.com Mexico 🇲🇽 (@InvestingMx) September 13, 2022

El peso mexicano había comenzado la sesión de hoy con ganancias frente al dólar, en lo que sería su cuarto día consecutivo de avances. Pero el sorprendente indicador de la inflación frenó dicho avance, dado que el dólar estadounidense se fortaleció ante la expectativa de una Fed más agresiva la semana que viene.

“Lo anterior se debe a un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.43 por ciento tras la publicación en Estados Unidos de la inflación de agosto que se ubicó en una tasa anual de 8.3 por ciento, por arriba de las expectativas del mercado de 8.1 por ciento. Cabe mencionar que, a pesar de la reacción del mercado, la inflación se ubicó por debajo del 8.5 por ciento observado en julio y acumula dos meses consecutivos a la baja. A tasa mensual, la inflación fue de 0.1 por ciento”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

MERCADOS ESTIMAN UNA TASA “FED” AÚN MÁS ALTA

“Aunque los mercados de futuros ya anticipaban, con una probabilidad implícita del 90 por ciento, que la Reserva Federal incrementaría la tasa de fondos federales en 75 pb en septiembre, habían incrementado sus apuestas a favor de que las alzas se desacelerarían hacia adelante. Ahora, estiman que la tasa terminal alcanzará un nivel de 4.25 por ciento, en lugar de 4.00 por ciento previsto antes del reporte. Así, todas las monedas presentan pérdidas frente al dólar esta mañana y el índice dólar DXY rebota con fuerza”, dijo Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de Análisis de Divisas en Monex.

