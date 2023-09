Pet Shop Boys ofrecerá un show íntimo después de su presentación en Corona Capital

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El dúo británico Pet Shop Boys anunció este miércoles que ofrecerá un show íntimo en el Teatro Metropólitan un día después de su presentación en la décimo tercera edición del festival Corona Capital.

“PSB se complace en anunciar un espectáculo especial en la Ciudad de México, que se llevará a cabo en el Teatro Metropólitan el 20 de noviembre de 2023 (sic)”, escribió el proyecto conformado por Neil Tennant y Chris Lowe en su cuenta de X, plataforma conocida hasta hace unos meses como Twitter.

Pet Shop Boys llegará a México en noviembre con su “DREAMWORLD, The Greatest Hits Live”, un espectáculo que estará compuesto por un setlist en el que se contemplan los grandes éxitos de la banda.

PSB are pleased to announce a special theatre show in Mexico City, set to take place at Teatro Metropólitan on 20th November 2023, the day after their Corona Capital festival performance. Ticket sale starts this Thursday, 14th September at 11am local time. Link below.#Dreamworld pic.twitter.com/Erix7RcBXY

— Pet Shop Boys (@petshopboys) September 13, 2023