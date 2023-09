México baja cifra de activistas medioambientales asesinados, pero ataques siguen: ONG

Por Nádia Pontes

Berlín, 13 de septiembre (DW).- Al menos 177 activistas medioambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo. Es decir, cada dos días, una persona vinculada a la defensa del medio ambiente es asesinada por sus acciones.

El informe fue realizado por Global Witness, una ONG fundada en el Reino Unido que monitorea el panorama del activismo medioambiental desde 2012. Según sus últimos datos, publicados el martes, se han registrado mil 910 delitos de este tipo en todo el mundo en la última década.

En 2022, Colombia lideró la clasificación como el país más violento para los activistas: se registraron 60 asesinatos, el doble que el año anterior. La mayoría de las víctimas son indígenas, miembros de comunidades afrodescendientes y pequeños agricultores, señala el informe.

“BOLSONARO ALENTABA LA MINERÍA ILEGAL”

En segundo lugar aparece Brasil, con 34 víctimas mortales. La cifra, sin embargo, es superior a la registrada en 2021, cuando fueron asesinados 26 defensores ambientales.

En el país, una de las principales fuentes de datos es la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que publica anualmente un informe sobre los conflictos en el campo.

EN MÉXICO, LA VIOLENCIA NO CESA

En México, que ocupó el primer lugar de la clasificación en 2021, el número total de muertes cayó de 54 a 31. Pero eso no significa que la violencia haya cesado en ese país, apunta Global Witness.

En general, la grave situación de América Latina fue destacada en el estudio de Global Witness: la región fue escenario del 88 por ciento de todos los asesinatos. De los 18 países que aparecen en el informe con casos documentados, 11 son latinoamericanos.

“El empeoramiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales intensifican la presión sobre el medio ambiente y sobre quienes arriesgan sus vidas para defenderlo”, señala la ONG.

IMPUNIDAD

En la última década, Colombia ha superado a Brasil en número de activistas asesinados, con 382 casos frente a los 376 brasileños.

Como en otras partes del mundo, muchas muertes registradas en Brasil siguen sin resolverse. Este es el caso, por ejemplo, en Boa Vista, en el estado de Roraima, donde aún no se sabe quiénes fueron los autores de los disparos que mataron a Ana Yanomami Xexana. La mujer indígena se encontraba en un campamento temporal de la ciudad, cuando dos hombres que pasaban en bicicleta le dispararon en la cabeza.

NEW 🔴 In 2022, 177 #Defenders were killed for protecting their land & the planet. But around the 🌎 they remain steadfast in their struggle.

Their voices can’t be silenced. We join them in demanding justice and immediate action. #DefendTheDefendershttps://t.co/X1b1NuDmSe pic.twitter.com/JC3bjnsYxu

— Global Witness (@Global_Witness) September 13, 2023