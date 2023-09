AMLO y Samuel inauguran “El Cuchillo II”, acueducto para suministro de agua en NL

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el acueducto “El Cuchillo II”, en China, Nuevo León, como para de la colaboración entre el Gobierno estatal y el federal para garantizar el suministro de agua en la entidad y que beneficiará a 5.4 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

López Obrador celebró la colaboración con Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, ya que, según dijo, se dividieron tareas para la realización de los 90 kilómetros que implicó la obra, con un presupuesto federal de seis mil 500 millones de pesos.

“Tiene que haber economía mixta, no puede haber estatismo. No se puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, tenemos que complementarnos, no optar por los extremos, es decir, todo al mercado o todo al Estado: No. Tenemos que buscar soluciones como esta, trabajar juntos”, dijo.