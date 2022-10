AMLO no peleará más por Reforma Eléctrica; destaca relevancia de iniciativa Electoral

El mandatario aseguró que la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia “es suficiente” en materia del sector eléctrico que buscaba reformar; “la Reforma Electoral es muy importante para que se destierre el fraude, que ya quede como anécdota”, agregó.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La iniciativa de Reforma Electoral será la última que se presentára en este Gobierno, por lo que no habrá otra propuesta de Ley con el fin de reformar al sector energético nacional, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros propusimos la Reforma Eléctrica, ésta que tiene que ver con la Guardia Nacional y la Reforma Electoral. En el caso de la Eléctrica como está, y como la terminó de definir la Suprema Corte, creo que es suficiente”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves.

El mandatario destacó la importancia de llevar a cabo una Reforma Electoral, esto con el fin de lograr un “destierro” al fraude electoral y que en un futuro “quede como anécdota y que los jóvenes ya no tengan que padecer de estas imposiciones”.

#ConferenciaPresidente

AMLO no quita el dedo del renglón: REFORMA ELECTORAL VA‼️ “Es muy importante para que ya se destierre el fraude, que ya quede como anécdota”, refirió el presidente.https://t.co/yzzdAYvRF9 pic.twitter.com/py8ypt4VA1 — Al Momento 4T (@Almomento4T) October 13, 2022

“Son métodos antidemocráticos de siglos: que desaparezcan, que no estemos hablando de fraude. Hay lugares, países en donde no les pasa por la cabeza el que vaya a haber fraude en una elección ¿Ustedes creen que en Costa Rica van a estar pensando en que deben cuidar las casillas para que no haya fraude? Hubo elecciones en Brasil, Colombia, Chile, ¿escucharon algo sobre fraude? No, ese era un asunto que nos avergonzaba, casi sinónimo de México, de su política de siempre”, agregó.

Con respecto a la Reforma Eléctrica, el mandatario señaló que en Estados Unidos habían preocupaciones por el cambio en dicha industria; sin embargo, eso ya se trata de un tema “superado”.

“También se pensó que eso no era acorde con el Tratado de Libre Comercio. Ya se demostró que no es así y no es esa la intención del Gobierno. En Estados Unidos, ellos pensaron en cambiar nuestras leyes porque se llegó a pensar que iban a echar abajo la Reforma Eléctrica. Nosotros no lo aceptamos y ellos nos mandaron decir que no tienen la intención de que modifiquemos nuestras leyes”.

CONTROVERSIA EN TORNO A LA REFORMA ELECTORAL

La Reforma Electoral es el pendiente más complicado para Morena, porque se trata de cambios a la Constitución y para tal efecto se requieren de las dos terceras partes de votos, los cuales, Morena con todo y sus aliados, no tiene. La situación la conoce el Presidente, quien ha señalado que él cumplirá con presentar estos cambios a la Constitución.

La propuesta del Ejecutivo Federal es reformular y replantear por completo la estructura institucional de la autoridad electoral y una modificación muy profunda al sistema electoral, que propone pasar de un sistema electoral mixto a un sistema electoral de representación proporcional.

El pasado 20 de septiembre, el Presidente dijo en conferencia de prensa que “al Instituto Nacional Electoral [INE] no hay que desaparecerlo, simplemente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan en órganos de represión a ciudadanos”.

López Obrador aseguró que el país “está padeciendo todavía” de estos órganos autónomos, los cuales, dijo, se crearon en el periodo neoliberal “para justificar el robo y el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo”.

El Coordinador de diputados de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció el 19 de septiembre que en los próximos días comenzarían a trabajar en el proyecto de dictamen de la Reforma Electoral.

Indicó que antes del 15 de octubre estará concretada la reforma constitucional, integral, parcial o leyes secundarias en materia electoral.

De no alcanzar la mayoría calificada habrá que tener abierta “la puerta” a “cambios que sean de beneficio para el régimen democrático de partidos y para la democracia misma” con “reducción de costos y que se ciudadanicen los procesos electorales con certeza, legalidad, transparencia y con austeridad”.