Comité que investiga el asalto al Capitolio llama a declarar al expresidente Trump

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- El comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio ha votado a favor de que el expresidente Donald Trump testifique bajo juramento por ser la clave de una “conspiración criminal” para revertir los resultados de las presidenciales de noviembre de 2020.

La decisión, aprobada con el apoyo de los nueve miembros, se produce más de un año después de que el comité comenzara a investigar la insurrección del 6 de enero y a pocos días de que se celebren las elecciones de medio mandato, fijadas para el 8 de noviembre.

El comité celebra este jueves una nueva sesión en la que no hay testigos, pero en la que se presentarán nuevas evidencias de que Trump tenía “un plan premeditado” para declarar la victoria en las elecciones en las que ganó el actual Presidente, Joe Biden.

El presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson, ha vuelto a subrayar que “los hechos y los testimonios son claros y están bien documentados”. “Las evidencias no provienen de los demócratas ni de los oponentes de Trump. Son, en cambio, evidencias escritas”, ha aclarado.

BREAKING: The Select Committee unanimously votes to subpoena Donald J. Trump, former President of the United States, to provide evidence as part of the committee’s investigation.

— January 6th Committee (@January6thCmte) October 13, 2022