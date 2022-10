Tatiana se reúne con Sheinbaum: “nos une el amor por México”, dice Jefa de Gobierno

La reunión se lleva a cabo entre rumores sobre si la exsecretaria de Economía se unirá al equipo de la Jefa de Gobierno capitalina.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Tatiana Clouthier Carrillo, ahora extitular de la Secretaría de Economía (SE) se reunieron esta tarde en el Palacio del Ayuntamiento de la capital del país.

La propia Sheinbaum Pardo –quien es, de acuerdo con diversas encuestas, la que lidera las preferencias para ser la candidata presidencial de Morena en 2024–, confirmó el encuentro desde su cuenta de Twitter.

Con Tatiana nos une el amor por México y por la transformación. Gracias querida @tatclouthier. pic.twitter.com/hftp2Lexwq — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 13, 2022

La cita entre Sheinbaum y Clouthier Carrillo desató rumores sobre si la sinaloense se unirá al equipo de la Jefa de Gobierno sea en el corto o en el mediano plazo. No pasó desapercibido que Tatiana –más conocida en las redes sociales como la “Tía Tatis”– fue quien se encargó en 2018 de la exitosa campaña presidencial que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

Las preguntas de usuarios de Twitter, por ejemplo, se concentraron en la posibilidad de que la “Tía Tatis” sea quien, de concretarse la candidatura de la Jefa de Gobierno, lidere la campaña de la doctora Sheinbaum.

El 10 de octubre pasado, luego de su renuncia a la Secretaría de Economía, Clouthier Carrillo agradeció al Presidente López Obrador por la oportunidad que le dio al dejarla “caminar a su lado en favor de la Cuarta Transformación”.

Desde el Salón de la Tesorería, Clouthier señaló: “Si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”. No obstante, dijo, “uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Estoy segura de que no hay posición más importante que otra, pues hasta en el público y en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad para sumarle al equipo, está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común: a ser una más que trabaja por la Patria”.

Y añadió: “Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es: gracias. Gracias, una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la Patria y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió unas palabras de despedida para Tatiana Clouthier, en las cuales destacó “su aportación a la transformación del país” como “inigualable”.

“Querida Tatiana Clouthier, tu aportación a la transformación del país es inigualable. Mi reconocimiento, aprecio y admiración siempre. Seguimos [email protected] en este camino. Abrazo”.

