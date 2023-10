Bruce Willis está incomunicativo debido a la demencia frontotemporal, revela amigo

Por Corina González

Ciudad de México, 13 de octubre (ASMéxico).- Glenn Gordon Caron, creador del programa de televisión Moonlighting, que coprotagonizó Bruce Willis, ha revelado que el actor ha perdido sus habilidades lingüísticas y se encuentra incomunicativo debido a la demencia frontotemporal.

“Solía ser un lector voraz, no quería que nadie supiera eso… Y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, dijo Caron al New York Post.