Las siete grandes revelaciones del documental de los hermanos Lyle y Erik en Netflix

A pesar de haber sido condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, los hermanos presentaron una petición de habeas corpus en mayo de 2023 para anular sus condenas, presentando nuevas pruebas. El Fiscal de distrito, George Gascón, está revisando actualmente estas pruebas.

MADRID, 13 Oct. (EuropaPress).- Netflix continúa indagando en uno de los casos de asesinato más sobrecogedores de Estados

Unidos con Los hermanos Menéndez, documental dirigido por Alejandro Hartmann. La producción, que llega después de la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, cuenta con los testimonios de los protagonistas, que alegan que los abusos que sufrieron por parte de su padre fueron la motivación del crimen.

Con más de 20 horas de entrevistas, este documental ha puesto de nuevo en el foco mediático el caso, arrojando luz y dejando algunas sorprendentes revelaciones.

LA POLICÍA NO SOSPECHÓ DE LOS HERMANOS AL PRINCIPIO

En el documental, Erik Menéndez asegura que la policía no los consideró sospechosos al principio, algo que le sorprendió. “Teníamos residuos de pólvora por todas nuestras manos”, explica Erik, desconcertado porque los agentes no realizaron una prueba sencilla que hubiera conducido a su arresto inmediato.

También menciona que los casquillos de escopeta todavía estaban en su coche, lo que los conectaba con el crimen de manera aún más evidente. Este descuido plantea dudas sobre la investigación de la policía.

EL MOTIVO DE LOS EXAGERADOS GASTOS DE LOS HERMANOS

Erik Menéndez, como en la vida real, el exagerado gasto de los hermanos después del asesinato de sus padres llamó mucho la atención. Compraron relojes Rolex, un Porsche e incluso dejaron un depósito para un restaurante. Sin embargo, Erik insiste en que este gasto excesivo no fue una celebración por lo ocurrido. “La idea de que lo estaba pasando bien es absurda”, afirma en el documental.

Para Erik, las compras fueron un intento de “tapar este horrible dolor de no querer estar vivo”. “No me divertía como un playboy”, explica por su parte Lyle, quien aseguró que se sentía “muy angustiado a veces y un poco a la deriva durante todos esos meses”. Más que una señal de liberación, sus compras extravagantes sirvieron como una distracción del trauma que estaban experimentando.

La historia de los hermanos Menendez, es de las cosas mas tristes que he escuchado. No solo tuvieron que lidiar con el circo mediático, y los abusos sexuales de sus padres, sino que también los separaron de por vida, cuando solo se tenían el uno al otro, ojalá encuentren paz pic.twitter.com/K7MCyDpl9D — diablo Ω (@diablovila) October 10, 2024

ASÍ ERA SU PADRE

Algo que no se muestra en la miniserie de Netflix es la mala fama que tenía José Menéndez entre casi todas las personas que conocía. Sin embargo, en el juicio Lyle declaró: “Las personas que tienen un contacto pequeño con mi padre decían: ‘Este es el peor ser humano y el más intimidante que he conocido en toda mi vida’. Por eso no hubo testigos en nombre de mis padres. ¿Por qué no pudieron encontrar a una persona? Porque no existía”. Incluso la Fiscal estatal Pamela Bozanich reconoció: “No pude encontrar a nadie que dijera algo bueno sobre José Menéndez, excepto su secretaria. La pérdida de José Menéndez, en mi opinión, fue una verdadera ventaja para la humanidad”. Erik también relató los supuestos abusos que sufrió, incluida una ocasión en la que su padre le puso un cuchillo en el cuello y le dijo: “Debería matarte, y la próxima vez lo haré”.

A LA ESPERA DE LA REVISIÓN DE SU SENTENCIA

A pesar de haber sido condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, los hermanos presentaron una petición de habeas corpus en mayo de 2023 para anular sus condenas, presentando nuevas pruebas. El Fiscal de distrito, George Gascón, está revisando actualmente estas pruebas, que incluyen una carta supuestamente enviada por uno de los hermanos afirmando que fue víctima de abuso sexual.

ASÍ ERA LA RELACIÓN DE LOS HERMANOS CON SUS PADRES

A pesar de las terribles circunstancias que rodearon la muerte de sus padres, los hermanos Menéndez expresaron una mezcla compleja de afecto y ambivalencia hacia ellos. Lyle incluso aseguró: “Preferiría perder el juicio por asesinato que hablar sobre nuestro pasado y lo que había sucedido”. Erik expresó algo similar, especialmente en referencia a su madre. “Echo muchísimo de menos a mi madre. Ojalá pudiera volver y hablar con ella, darle un abrazo y decirle que la amo”, apunta Erik.

#TheMenendezBrothers

Entonces los hermanos menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua, en su segundo juicio del 1996, porque los hombres del jurado simplemente no podían creer que los niños también pudieran ser abusados ​​sexualmente.

.#Documentary #Netflix pic.twitter.com/FsRJBuZKnm — Algeny Esp (@algeny_esp) October 8, 2024

EL ABUSO SEXUAL CONTRA HOMBRES EN LOS 90

El documental destaca la hostilidad generalizada hacia las víctimas masculinas de agresión sexual durante los años 90, particularmente a raíz de las acusaciones de los hermanos Menéndez contra su padre. Las imágenes de archivo reflejan un impactante rechazo hacia sus afirmaciones, con periodistas, cómicos y presentadores de televisión ridiculizando abiertamente a los hermanos.

Sin embargo, el panorama cultural ha cambiado significativamente desde los años 90 y los hermanos reconocen el enorme papel que han tenido en esto las generaciones más jóvenes, particularmente en plataformas como TikTok. “Los jóvenes se han tomado el tiempo para descubrir qué pasó y lo entienden de una manera que las personas mayores no entienden. Siento más esperanza cuando la sociedad parece comprender aún mejor el abuso sexual”, aseguró Lyle.

¿POR QUÉ NO APARECE LESLIE ABRAMSON?

Leslie Abramson, la abogada defensora de Erik y Lyle Menéndez, no aparece en el documental. Aunque se reconoce su importante papel en el caso en todo momento, solo aparece a través de una declaración escrita al final de la producción. En este breve mensaje reflexiona sobre el paso del tiempo afirmando que “30 años es mucho tiempo. Me gustaría dejar el pasado en el pasado”.

➡️ Javier Bardem ha sorprendido a la audiencia con su impresionante transformación para su papel como José Menéndez en la película ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’. Para encarnar al padre de los infames hermanos, Bardem se sometió a un cambio radical en su… pic.twitter.com/te04mCKf79 — Bruno Masi (@brunomasitv) October 12, 2024

“Ningún medio de comunicación ni peticiones de adolescentes alterarán el destino de estos clientes. Solo el tribunal puede hacer eso y ya se ha pronunciado”, añade. Si bien muchos han elogiado su dedicación al caso, incluidos aquellos que trabajaron junto a ella, la fiscal Pamela Bozanich critica abiertamente a Abramson durante Los hermanos Menendez, destacando las tensiones persistentes en la sala del tribunal. El productor Ross Dinerstein se pronunció sobre la decisión de Abramson de no participar en el proyecto, afirmando: “Es evidente que ella nunca ha hablado desde el caso… Ojalá pudiera hablar por ella, pero es una persona dura”.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press