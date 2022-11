Blanca viajó de México a Perú para conocer a su novio; luego desapareció, denuncian

La sobrina de Blanca ha pedido ayuda a las autoridades de Perú y de México para dar con el paradero de la mujer, quien desapareció luego de haber estado con Juan Pablo en Huacho.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de nacionalidad mexicana, fue reportada como desaparecida el 7 de noviembre pasado, luego de que viajara a Perú para encontrarse con Juan Pablo Jesús, un hombre que conoció por Internet y con quien llevaba una relación sentimental.

Karla Arellano, su sobrina denunció a través de redes sociales el caso de su tía. La joven detalló que Blanca Olivia y Juan llevaban una relación a distancia desde hace tiempo, por lo que Blanca decidió viajar a Perú el pasado 27 de julio para reunirse con él.

“Mi tía viajó a Perú el 27 de julio, feliz de viajar y conocer a su novio Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto. Ellos tenían una relación ya de tiempo a través de línea. Al pasar los meses mi tía me contaba que estaba feliz, estaba tranquila y que su relación iba muy bien”, relató Karla.

Sin embargo, el 7 de noviembre fue el día en el que Blanca dejó de tener contacto con sus familiares y conocidos. Por ello, su sobrina mencionó que decidió comunicarse con Juan Pablo, ya que era el único contacto que su tía tenía en aquel país.

Así fue como Karla le escribió a Juan Pablo vía mensaje, sin embargo, en la conversación, el hombre refirió que su relación con Blanca Arellano había terminado, que ella había decidido “irse por mutuo acuerdo” y que volvería a México.

“Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno, en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí termino mi función, espero que le vaya bien, yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza, y bueno cuidate mucho y espero llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto”, fue el mensaje que Juan le envió a Karla.

El hecho de que su tía se fuera así y sin avisar le pareció muy raro a Karla, quien cuestionó lo que Juan le decía. “¿Irse así nada más? ¿Su chip dejó de funcionar? Para mí esto no tenía nada de sentido, mi tía no desaparecería así como así, jamás y menos sin avisar”.

Karla comenzó a hacerle más preguntas a Juan Pablo acerca de la situación. Él comentó que a los 15 días Blanca se había aburrido de estar en Perú, por lo que un domingo decidió regresar a México.

“Estaban en Huacho y ella por sus medios salió hacia Lima para posteriormente salir a México, pero no ha sucedido eso”, dijo Karla.

Ante la situación, la joven comenzó a pedir ayuda a las autoridades para dar con el paradero de su tía.

Después de eso, Juan Pablo negó en redes sociales que Blanca Arellano fuera su novia y dijo que la mujer “era una indigente” con “mal estado de salud mental”. Además, reprochó que Karla estuviera publicando fotografías de él en Internet.

En tanto, Karla aseguró que su tía no era ninguna indigente y que ella había confiado en él, ya que tenían una relación sentimental. “Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda”, agregó.

Finalmente, Karla Arellano dio a conocer que la Fiscalía de Huacho la ha contactado debido al hallazgo de una mujer sin vida en la playa Chorrillos. “Les he dado toda la información correspondiente y evidencias que demuestran las contradicciones de Juan P”, afirmó.

Además, informó el 12 de noviembre que la familia ha recibido todo el apoyo por parte de las autoridades de Perú, pero denunció que no había sucedido lo mismo con las de México, por lo que arrobó al Canciller Marcelo Ebrard.

“Hemos trabajado arduamente con la Fiscalía, la cual sigue deliberando y movilizándose para agilizar las investigaciones. Desde el día de ayer hemos recibido apoyo de ambos países y sus instancias. #NosFaltaBlanca”, dio a conocer el la última actualización del caso.