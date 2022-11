Rechazo a “López” une a Fox, Claudio X., “Alito”, Marko, Osorio, Quadri, Margarita...

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Diversos políticos y personajes de la oposición, entre ellos el expresidente Vicente Fox Quesada; el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno; el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza; el líder del Partido de la Democracia Revolucionaria (PRD), Jesús Zambrano; el empresario Claudio X. González; la Senadora panista Lilly Téllez; y la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, acudieron este domingo a la llamada “marcha por la democracia” para pronunciarse en contra de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, las y los manifestantes marcharon hacia el Monumento a la Revolución para mostrar su postura en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual consideran que se va a ver afectado con la Reforma Electoral, cuyo objetivo es sustituir al organismo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), el cual reduciría de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular.

Vicente Fox Quesada, acompañado del expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, llegó al Ángel cerca de las 10:00 horas, al mismo tiempo que Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, agradecía “a la ciudadanía por cuidar SU democracia”, según escribió en su cuenta de Twitter. “Conseguirla –agregó– fue una obra de todas y todos, defenderla también”.

Otros de los políticos que también salieron a marchar fueron Jorge Triana y Gabriel Quadri, diputados del Partido Acción Nacional (PAN); el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong; el Senador del blanquiazul Julen Rementería del Puerto; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda. Todos ellos dejaron registro de su participación a través de redes sociales.

Asimismo, salieron a marchar en la capital mexicana Margarita Zavala, Diputada federal del PAN y esposa del expresidente Felipe Calderón; Claudia Ruiz Massieu, Senadora priista; el político sinaloense Manuel Jesús Clouthier Carrillo; y la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

También se dejaron ver entre los contingentes el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, quien fue Secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hasta hace unos meses estaba presa en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público y omisión.

Al llegar al Monumento a la Revolución, el exdiputado del PAN Fernando Belaunzarán insistió en que la gente que protesta hoy está a favor de la democracia.

Roberto Madrazo, excandidato presidencial priista en 2006 y uno de los impulsores de la protesta de hoy, sí participó en la movilización según consta en varias fotografías que circulan en redes sociales.

Por otro lado, también quedaron en evidencia aquellos opositores que no acudieron a la manifestación pese a que estuvieron promoviendo la asistencia al evento en las últimas semanas o que se estuvieron pronunciado en contra de la Reforma Electoral. Ese fue el caso del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En su mensaje, llamó a participar “sin miedo” en la marcha convocada por el bloque opositor. A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón invitó a quienes pudieran viajar a la Ciudad de México desde otra ciudad a que lo hicieran, ya que, dijo, sería “una fiesta ciudadana”.

Sin embargo, hoy se convirtió en el principal ausente y la razón fue revelada por Margarita Zavala. De acuerdo con un video compartido por el periodista Miguel A. Teposteco Rodríguez, en el que la exprimera dama responde algunas preguntas, Calderón Hinojosa no la acompañó debido a que estaba “en una conferencia”.

Previo al arranque de la marcha para defender al INE, la actual legisladora realizó una videollamada con el expresidente para mostrarle el ánimo que se vivía en el lugar, informó Óscar Mireles, del periódico Reforma.

¿QUÉ PASÓ EN LA MARCHA?

En un intento por alentar un movimiento contra la reforma, organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada “marcha por la democracia” en una de las principales avenidas del centro de la Ciudad de México.

Mientras López Obrador asegura que su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano, sus críticos y analistas sostienen que la propuesta de reforma podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Centenares de miles salimos a la calle a demostrar que no nos van a echar para atrás, que amamos la democracia y las libertades y que impediremos que nos lleven hacia la dictadura. Hago un llamado a la oposición a que no caiga en la tentación y no apruebe la #ReformaElectoral. pic.twitter.com/cd6dublFPj

— Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) November 13, 2022