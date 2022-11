Danna Paola sufre un accidente en show en Guadalajara; sigue concierto con una venda

AS MÉXICO

La cantante comenzó su gira “XT4S1S” en Guadalajara, Jalisco, pero en pleno concierto sufrió un accidente, aunque esto no impidió que continuara con el show.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 13 de noviembre (AS México).- La noche del viernes 11 de noviembre, Danna Paola comenzó con su tour denominado “XT4S1S”, en el Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara, Jalisco, pero las cosas no salieron como ella esperaba, pues sufrió un accidente en pleno show, aunque esto no hizo que parara, ya que la cantante no quiso decepcionar a sus fans y siguió con el evento.

En redes sociales han surgido diversas opiniones encontradas, pues la cantante siguió el concierto con una venda en la cabeza, aunque tuvo que acortar el set de canciones que tenía preparadas. Te contamos qué fue lo que pasó y la reacción de la cantante.

🚨Danna Paola confirma que faltaron canciones, pero por las cuestiones del accidente no se pudieron concretar🚨 pic.twitter.com/qQCjNCJsmn — La Luna Y El Sol 🐰 (@UnaNocheLoca_) November 12, 2022

Fuck, @dannapaola eres una artista totalmente espectacular y con mucho talento , te amo mucho y siempre estaré apoyándote en todo reina🤍🤞🏻👸🏻 pic.twitter.com/XEhl0bdrTa — Gael🕷 (@kenini_goth) November 12, 2022

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE DANNA PAOLA EN PLENO CONCIERTO?

Cabe mencionar que en el show la artista presenta varias coreografías, mientras interpreta sus éxitos, pero en un mal paso terminó abriéndose la ceja, luego de sufrir un golpe con la rodilla en su cabeza, de acuerdo con lo que ella misma compartió.

Luego del incidente, tuvo que abandonar el escenario para un revisión médica rápida y al volver apareció con una venda en la cabeza, explicando qué fue lo que pasó, aclarando que a pesar de todo ella continuaría con el show, pues no quería defraudar a los presentes.

Nadie está en posición de exigir más canciones, más tiempo, NADA. Porque a pesar de todo siguió y siguió y dio las gracias. Hay que ser muy m¡erda para no tener empatía hacia ella. Hizo todo lo que estuvo a su alcance y más. — FRIDA (@frida_DP_) November 12, 2022

“Me abrí la ceja, literal, no es broma…. Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así”, dijo la cantante, entre los gritos de apoyo del público.

Luego de la explicación, Danna se dispuso a seguir el concierto, pero tuvo que acortar la lista de canciones, debido a que necesitaba una revisión médica más exhaustiva.

Entre los temas que faltaron resaltó “Mundo de Caramelo”, uno de los más grandes éxitos de la artista, que fue parte del soundtrack de la telenovela Atrévete a Soñar.

De qué me habla la gente que se está quejando del concierto de @dannapaola yo aquí los veo a todos muy brincones. Cancelado Gdl. pic.twitter.com/Xvu0rsXsBk — Art ⚡️ (@arturocks_) November 12, 2022

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Después de lo ocurrido, Danna recibió diversos comentarios por medio de redes sociales, destacando los fans que la elogiaron por su profesionalismo, al regresar al escenario, mientras que otros criticaron que no diera el show completo, pues, desde su punto de vista, podría haberlo suspendido y reponer la fecha más adelante, dando una mejor experiencia a su público.

Por su parte, la intérprete de “Mala fama” agradeció el apoyo de sus fans por medio de una publicación en Twitter. “GDL Viví la noche más loca de mi vida, literal… jamás me hubiera imaginado que tendría un accidente, pero lo dimos todo, TODO, y sé que faltó. Pero no podía no terminar y disfrutar full esta noche tan inolvidable y tan hermosa ¡GRACIAS POR TANTO! ¡Nos vemos en febrero!”, escribió.

GDL🫶🏻Viví la noche más loca de mi vida, literal… jamás me hubiera imaginado que tendría un accidente 🫠🤕pero lo dimos todo,TODO y se que faltó!Pero no podía no terminar y disfrutar full esta noche tan inolvidable y tan hermosa GRACIAS X TANTO!Nos vemos en febrero! #XT4S1STOUR — Danna Paola (@dannapaola) November 12, 2022

