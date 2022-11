CRÓNICA | Con una figura en el centro, Claudio X., la marcha se vuelca contra AMLO

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Eran las 11 horas en punto cuando el magnate Claudio X González Guajardo se instaló sobre la banqueta del Paseo de la Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para mirar pasar los contingentes de la marcha de este domingo 13, que él organizó, mientras era aclamado, fotografiado y hasta ungido como presidenciable.

Y desde ahí, bajo un sol severo, y mientras caminaba hacia el Monumento a la Revolución miró las pancartas y escuchó las consignas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), pero sobre todo atestiguó la furia contra un destinatario que él mismo califica de dictador: el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Frente a Claudio X. González pasaban los grupos organizados de priistas, panistas y perredistas que con un expresidente como figura central, Vicente Fox, desfilaron también, para defender al INE, personajes de acreditada trayectoria en la delincuencia electoral como Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Alejandro “Alito” Moreno y Margarita Zavala.

“¡Voto por voto, casilla por casilla, chingue a su madre Obrador y su pandilla!”, exclamó Alfredo Hernández Bermejo, alias “El Toro”, un perredista de Nueva Izquierda de Tláhuac, cuando Claudio X. se hacía un lugar sobre el Paseo de la Reforma.

Un hombre joven sugirió otra consigna al perredista que, con un altavoz, se hizo oír enseguida, cuando la marcha apenas empezaba a avanzar hacia el Monumento a la Revolución, su meta: “Peje, idiota, el INE no se toca”.

Junto a “El Toro”, dos adultos de modesto atuendo sostenían una pancarta de buen tamaño: “Porque soy fifí, yo amo a México. #El INE no se toca. Soy aspiracionista. Tláhuac”.

–¿Sí es usted fifí?

–Nooo –respondía con sonrisa nerviosa uno de ellos.

–¿Usted escribió esto?

–No, él –negó el otro apuntando al perredista, que no daba tregua a las consignas antilopezobrador.

Para entonces ya había llegado Fox a la Columna de la Independencia, acompañado de Ramón Muñoz Gutiérrez, el jefe de la Oficina de la Presidencia en ese sexenio, y de Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, quien creó, junto con Claudio X., la coalición Va por México de los mismos partidos que llevaron seguidores a la movilización de hoy, la mayor desde 2019.

En aquella marcha del 1 de diciembre, a un año del inicio del Gobierno de López Obrador –previo a la pandemia–, Claudio X. no pintaba, pero ahora es figura central desde que, en su mansión, reunió a las cúpulas de PRI, PAN, PRD la coalición que está en vías de reactivarse con la suma de “Alito” Moreno a la marcha y, por tanto, rechazar la Reforma Electoral que sacó a las calles a miles que no temieron ir al Zócalo.

Muchos ni llegaron al Movimiento a la Revolución para el discurso de José Woldenberg, incluido el propio Claudio X.

Eran apenas las 11:01 y el magnate se abrazaba con Santiago Creel, el Secretario de Gobernación de Fox, cuya coordinadora de asesores de éste, María Amparo Casar Pérez, es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el organismo que aquél fundó y que financia el Gobierno de Estados Unidos y los más ricos de México.

–¿Son bienvenidos personajes como Elba Esther Gordillo y Madrazo, de acreditada trayectoria de mapaches? –le pregunto a Claudio X.

–Todos los mexicanos y todas las mexicanas que en este momento quieran defender al Instituto Nacional Electoral están bienvenidos y esta lucha apenas inicia. Este es el comienzo, no es el final.

–¿Qué se siente marchar con Madrazo y Elba Esther? –le pregunto también a Creel.

–Estoy muy contento de marchar con todos los mexicanos y mexicanas de buena fe que quieran un México libre. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay mexicanos y mexicanas que quieren un México libre y con ellos vamos a luchar porque este país no se nos vaya a la deriva.

–¿Aunque sea Madrazo y Elba Esther? –insisto.

–Aquí con todos, absolutamente los que quieran trabajar, luchar, todos los que quieran reconvertirse, transformarse, cambiar y buscar las democracia, están las puertas abiertas.

Y sí: Ya lo había dicho el propio Claudio X. en una reunión con sus seguidores, hace exactamente un año, el 9 de noviembre de 2021: El desprestigio de PRI, PAN y PRD “no nos puede dar asco” si se trata de vencer a Morena.

Y junto a Claudio X. desfilan acarreados de esos partidos, que así llaman ellos mismos a las personas que llegan en autobuses, mientras él recibe vítores, se toma fotografías por decenas y hasta lo ungen como Presidente de México. “¡Claudio para Presidente, sí!”

El magnate nada más sonríe ante los elogios del voluntariado que le agradece convocar a la marcha y la formalización del PRIAN que, pese a las acusaciones de traidor a “Alito”, parece tomar un nuevo impulso.

–Claudio, ¿usted se va a postular para la candidatura presidencial? –le pregunto.

–No –responde rápido.

–¿No le interesa la candidatura? –le insisto.

–No, yo soy ciudadano, y ando preocupado y ocupado por tratar de mejorar a mi país. Yo creo en la trinchera ciudadana. Esa es mi trinchera.

–Pero usted es representante de intereses económicos.

–¡No, en absoluto! Yo soy activista social –responde el hijo del más vetusto líder empresarial de México, Claudio X. González Laporte, asesor personal de Carlos Salinas y constructor del modelo neoliberal.

A González Guajardo le disgusta ser llamado magnate, porque él es, dice, un activista social, pero cuando un hombre mayor de aspecto humilde se le aproxima para solicitarle ayuda, le dice que no tiene tiempo para atenderlo.

–¿Y qué le dijo Claudio?

–Que no tiene tiempo de atenderme. Precisamente por eso digo hay veces que uno se equivoca con las personas con las que uno se acerca para que lo puedan guiar.

Cuando Claudio ve que el hombre habla con el reportero, se acerca. “Aquí le dejo una lanita”, le dice mientras le pone en la mano un billete de 200 pesos y se aleja. El hombre mira el billete. Va hacia Claudio X. y se los devuelve, mientras le reitera que él lo que quiere es ayuda jurídica para el caso de su hijo: “Asesinaron a mi hijo… Estoy en contra de Obrador y precisamente por eso le digo”.

Es cuando Claudio X. le anota sus datos para que se comunique con él. “Me busca para ver si le puedo asistir en algo”, dice el magnate que, justo cuando decide avanzar por entre los contingentes, uno de ellos, muy ruidoso, venido de la Alcaldía Iztapalapa.

Claudio X. escucha las consignas a su espalda, poco antes de la Glorieta de la Palma, y pasa al lado de un monigote de cartón que representa a López Obrador, que en un brazo sostiene un sobre amarillo que dice: “Aportaciones al movimiento”.

Son las 11:54 cuando el organizador de la marcha, que no se da abasto en posar para las fotos, llega a Insurgentes y mira las pancartas que llegan consigo los manifestantes que pasan a su lado, casi todas contra López Obrador:

“López, el INE y la democracia no te pertenecen”.

Cosas de las marchas, pero hay absurdos: Algunas pancartas, como algunas consignas, suelen confundir organizar una elección con la fuente de la legitimidad: “¿Qué no fue el INE el que te avaló como Presidente?”.

Y pues no: El INE no avala autoridades, sino el voto popular, salvo que se refieran a la elección de Felipe Calderón, que se tramó con las decisiones del extinto Instituto Federal Electoral que presidió un participante en la marcha, Luis Carlos Ugalde, puesto en ese cargo por Gordillo, quien nunca tuvo tanto poder como en ese sexenio, ni con Carlos Salinas de Gortari.

Salinas, quien ungió a Gordillo, no estuvo presente, por cierto, pero sí su sobrina Claudia Ruiz Massieu, Senadora priista que busca la candidatura presidencial. Tampoco asistió Calderón, pero sí su esposa, Margarita Zavala.

Pero las trayectorias fraudulentas de estos personajes no importaron hoy, porque el blanco de la iracundia fue el Presidente de México. “López Obrador: Si dice que el INE no está formado por gente honesta, íntegra e intachable, ¿cómo es que usted está en la Presidencia?”. “Defendamos al INE. Fuera dictadura militar”.

En apariencia, ha sido un día redondo para Claudio X. la de este domingo fue una marcha nutrida, quizá la mayor de la oposición desde 2018, ciertamente poco mayor a las del 1 de diciembre de 2019 y la polémica por la cifra cierta será polémica desde hoy mismo.

Claudio X. para entonces, a las 12:30 horas, apenas se aproximaba a ese lugar, y ya se disolvía la marcha que él organizó como el patrón de la oposición en México.

“Este es el comienzo, no es el final”, sentenciaba el magnate, mientras en el Monumento a la Revolución se diluía la manifestación y un sujeto, con una botarga, rubricó lo que fue la marcha de este domingo: “Soy mexicano, soy ciudadano. No soy cretino, no soy racista, no soy clasista. Y que chingue a su madre el del Zócalo”.